< sekcia Zahraničie
Fiala: Ukrajine sme dodali 1,8 milióna kusov delostreleckej munície
Česká muničná iniciatíva vznikla v roku 2024.
Autor TASR
Praha 12. decembra (TASR) — Končiaci český premiér Petr Fiala v piatok oznámil, že v rámci českej muničnej iniciatívy Ukrajina od začiatku roka do piatku 12. decembra dostala 1,8 milióna kusov delostreleckej munície, teda počet prisľúbený začiatkom tohto roka. TASR o tom informuje s odvolaním sa na web Novinky.cz.
„Sľúbil som, že ukrajinským obrancom tento rok dodáme 1.800.000 kusov veľkorážovej munície. Som rád, že môžem potvrdiť, že sme dnes tento cieľ splnili,“ napísal Fiala na sieti X.
Fiala o tom informoval v čase, keď nová vláda Andreja Babiša uvažuje o zrušení iniciatívy, a to aj napriek tomu, že Ukrajina sa vďaka nej môže efektívnejšie brániť voči invázii ruských síl.
V októbri však Babiš povedal, že hnutie ANO proti iniciatíve nič nemá, no treba o nej diskutovať.
„Budeme o nej rokovať a požadujeme väčšiu transparentnosť a prehodnotenie, možno jej prechod pod NATO,“ uviedol.
Česká muničná iniciatíva vznikla v roku 2024. Vtedy malo Rusko nad Ukrajinou obrovskú prevahu v delostreleckej veľkorážnej munícii desať ku jednej, vďaka iniciatíve sa tento pomer znížil na dva ku jednej, píšu Novinky.
„Sľúbil som, že ukrajinským obrancom tento rok dodáme 1.800.000 kusov veľkorážovej munície. Som rád, že môžem potvrdiť, že sme dnes tento cieľ splnili,“ napísal Fiala na sieti X.
Fiala o tom informoval v čase, keď nová vláda Andreja Babiša uvažuje o zrušení iniciatívy, a to aj napriek tomu, že Ukrajina sa vďaka nej môže efektívnejšie brániť voči invázii ruských síl.
V októbri však Babiš povedal, že hnutie ANO proti iniciatíve nič nemá, no treba o nej diskutovať.
„Budeme o nej rokovať a požadujeme väčšiu transparentnosť a prehodnotenie, možno jej prechod pod NATO,“ uviedol.
Česká muničná iniciatíva vznikla v roku 2024. Vtedy malo Rusko nad Ukrajinou obrovskú prevahu v delostreleckej veľkorážnej munícii desať ku jednej, vďaka iniciatíve sa tento pomer znížil na dva ku jednej, píšu Novinky.