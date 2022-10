Fiala: Úlohou EPC nie je nahradiť súčasné formáty spolupráce v Európe

Praha 6. októbra (TASR) - Na historicky prvom stretnutí lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC) sa stretlo 44 štátnikov, a to v kritických okamihoch týkajúcich sa bezpečnosti a stability v Európe. Na záverečnej tlačovej konferencii zasadnutia to vyhlásil český premiér Petr Fiala s tým, že úlohou EPC nie je nahrádzať súčasné formáty spolupráce, informuje TASR.



Predstavitelia rokovali v rámci plenárneho zasadnutia, okrúhlych stolov aj bilaterálnych stretnutí. Hlavnými témami diskusií boli mier, stabilita, migrácia, energetická bezpečnosť a ekonomika v Európe. Kolektívnym cieľom je pracovať na posilnení bezpečnosti a stability Európy, zdôraznil Fiala.



Na stretnutí predstavitelia neschválili žiadne uznesenie. Ako vysvetlil český premiér, účelom bolo vytvoriť priestor pre neformálne výmeny názorov v rámci Európy, a to vrátane predstaviteľov krajín, ktorí sa bežne nestretávajú.



Moldavská prezidentka Maia Sanduová na tlačovej konferencii uviedla, že jedným z cieľov EPC je zaistiť trvalý mier a medzinárodné právo a zabezpečiť hranice a bezpečnosť občanov.



"Nesmieme dopustiť, aby energetická kríza podkopávala naše demokracie," vyhlásila.



Vyzvala na solidaritu s Ukrajinou a snahu zachovať jej územnú celistvosť na základe medzinárodne uznaných hraníc. Lídri krajín EPC podľa nej odsúdili ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine a nelegálnu anexiu časti jej územia.



Ako dodala, ďalšie stretnutie EPC sa bude konať na jar budúceho roka v Kišiňove, hostiteľskými krajinami ďalších schôdzok budú Španielsko a Spojené kráľovstvo.