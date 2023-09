Fiala upozornil na vysoké zisky Agrofertu v kríze, koncern sa ohradil

Praha 15. septembra (TASR) - Koncern Agrofert vyzval českého premiéra Petra Fialu, aby skupinu vynechal zo svojich politických vyjadrení, v ktorých zdôrazňuje jej zisk počas obdobia zdražovania a tiež to, že holding zároveň čerpá dotácie. Fiala reagoval slovami, aby koncern verejnosti vysvetlil, akým spôsobom násobné zisky dosiahol, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vyzývame pána Fialu, aby zo svojich politických útokov vynechal našu spoločnosť," uviedol Agrofert na svojom webe s tým, že premiér uvádza "nepravdivé a zavádzajúce informácie". Holding vyhlásenie vydal v reakcii na Fialov štvrtkový článok v denníku Právo, v ktorom vysvetľoval, prečo sa jeho vláda zaoberá vysokými cenami potravín.



"Celý rok sme počúvali, že sú vysoké náklady a že poľnohospodári a potravinári budú krachovať... A výsledok? Poľnohospodárskym podnikom v roku 2022 stúpol zisk o celkovo 142 percent, podobne v potravinárstve. Napríklad skupina Agrofert zvýšila svoj zisk oproti roku 2021 o 124 percent a zďaleka nebola jediná," uviedol v texte Fiala.



Agrofert v stanovisku k tomuto textu argumentoval, že zisk skupiny nestojí na potravinách, ale na chemických továrňach v zahraničí. "Celkovo 56 percent nášho prevádzkového zisku tvorí zahraničie. Potravinárske firmy Agrofertu v Česku a zahraničí skončili vlani celkovo na úrovni prevádzkového výsledku v strate," uviedol koncern.



Ohradil sa aj proti tomu, že by Agrofert ovládal poľnohospodársky či potravinársky trh v Česku. "V žiadnom segmente nemáme taký vplyv, aby sme mohli určovať ceny," argumentoval s tým, že ceny sa určujú na komoditných burzách. Čo sa týka dotácií, ich celkový podiel na tržbách koncernu predstavuje podľa vyjadrenia menej než jedno percento.



Fiala na výzvu Agrofertu zareagoval na sociálnej sieti X slovami, že koncern je jednou z miestnych firiem, ktorá je "víťazom tejto krízy". Zopakoval svoje tvrdenie, že v období rekordného zdražovania má Agrofert "obrovský zisk" a čerpá dotácie. "Bolo by dobre, ak by ešte verejnosti poctivo vysvetlili, akým spôsobom niektoré ich potravinárske firmy dosiahli vlani násobné zisky," komentoval stanovisko spoločnosti český premiér.



Holding Agrofert je najväčší poľnohospodársky a potravinársky koncern v Česku a na Slovensku. Patrí do neho viac než 250 spoločností, ktoré podnikajú najmä v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a chemického priemyslu. V roku 1993 ho založil český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Z dôvodu zákona o konflikte záujmov ho v roku 2017 previedol do zvereneckých fondov.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)