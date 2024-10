Fiala: Určite napĺňame odkaz našich predkov, ale nie je to samozrejmé

Praha 28. októbra (TASR) - Česko si v Deň vzniku samostatného československého štátu pripomína hodnoty nezávislosti, slobody a demokracie a tiež statočnosť a odhodlanie jeho predkov, ktorí desaťročia trvajúce úsilie zavŕšili vytvorením samostatného štátu. Po skončení pietneho aktu na Národnom pamätníku Vítkov v Prahe to povedal český premiér Petr Fiala. Zdôraznil, že tieto hodnoty sú krehké, informuje spravodajkyňa TASR.



"Uvedomme si, že Československo mnohokrát zmenilo svoje hranice a charakter. Uvedomme si, že sme boli v histórii obeťou dvoch totalít, dvakrát sme boli okupovaní - nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom. To sú veci, ktoré nám ukazujú, že o svoju nezávislosť, demokraciu a slobodu sa musíme starať," povedal Fiala.



ČR je dnes podľa jeho slov bezpečná a bohatá krajina, ktorá je súčasťou EÚ a NATO. "Určite napĺňame odkaz a prianie našich predkov, ale nie je to samozrejmé a musíme robiť všetko pre to, aby sme slobodu, demokraciu a nezávislosť obhajovali a odovzdali ju aj ďalším generáciám," dodal český premiér.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová uviedla, že by republike a hlavne jej občanom priala slobodnú a demokratickú budúcnosť. Či taká bude, záleží podľa nej len na občanoch - či si to budú priať a či ju budú chrániť. "Majú možnosť o tom rozhodovať vo voľbách a tiež svoju angažovanosťou. Dnes tu nemáme len oslavovať, ale môžeme si svojich predkov uctiť tým, že naviažeme na ich odkaz a budeme ho niesť pre ďalšie generácie," dodala.



Základným posolstvom pre dnešnú dobu, ktoré sa netýka len fungovania samostatnej ČR, ale aj diania okolo nej, je podľa predsedu Senátu Miloša Vystrčila naučiť demokratov, ktorých už dnes Česko má, brániť demokraciu a slobodu, ktorú krajina nadobudla, ale môže ju ľahko stratiť.



V Česku sa v pondelok na Deň vzniku samostatného československého štátu konajú na mnohých miestach rôzne spomienkové akcie. Vrcholom slávnostného dňa bude udeľovanie štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade. Podľa stanice ČT24 by mal prezident tento rok vyznamenať 56 osobností, čo je o šesť menej ako vlani.



Medzi pozvanými sú tradične okrem najvyšších ústavných činiteľov, poslancov, senátorov či rektorov a ďalších hostí aj bývalí prezidenti a vdova po exprezidentovi Václavovi Havlovi Dagmar Havlová. Pavlov predchodca Miloš Zeman sa podľa Pavlovej kancelárie ospravedlnil a na slávnostnej ceremónii sa nezúčastní.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bre