Fiala: USA si uvedomujú nebezpečnú situáciu v Európe

Praha 22. februára (TASR) - Spojené štáty si uvedomujú bezpečnostné riziko, ktorému sú vystavené najmä štáty východného krídla NATO. Je dôležité, že sa chcú podieľať na posilňovaní bezpečnosti európskeho kontinentu. V stredu pred odletom do Varšavy na stretnutie krajín Bukurešťskej deviatky s americkým prezidentom Joe Bidenom to povedal český premiér Petr Fiala.



"Nechcem predbiehať výsledky tohto rokovania, ale dôležité je, že sa vôbec koná," povedal predseda českej vlády. Za dôležité považuje zachovanie jednoty a odhodlania pokračovať v dodávkach vojenskej aj humanitárnej pomoci Ukrajine.



"Česká republika patrí medzi prvých a najväčších darcov a dodávateľov pomoci Ukrajine, vrátane pomoci vojenskej," vyhlásil s tým, že v tom chce ČR pokračovať. Pri rokovaní s Bidenom chce zdôrazniť aktívnu úlohu Prahy v pomoci Ukrajine, aj v rámci východného krídla NATO. Pripomenul účasť českých vojakov v bojových zoskupeniach v Litve a Lotyšsku a tiež velenie mnohonárodnému bojovému zoskupeniu na Slovensku. Práve to vzniklo ako reakcia na ruskú inváziu na Ukrajine.



"Nemôžeme zabudnúť na to, aká je pomoc Spojených štátov Ukrajine, ale aj tým štátom, ktoré tvoria východné krídlo NATO a ktoré sa sami podieľajú na pomoci Ukrajine," pripomenul Fiala. Dodal, že Česko takto od USA získa vrtuľníky.



Fiala predpokladá, že spoločné rokovanie prehĺbi spoluprácu štátov B9 a posilní bezpečnosť v Európe.



Predseda českej vlády sa tiež stretne na bilaterálnom rokovaní s poľským premiérom Mateuszom Morawieckym. Následne ho čaká cesta do Spojených arabských emirátov na veľtrh obranného priemyslu v Abú Dhabí, kde bude rokovať s prezidentom SAE o spolupráci.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)