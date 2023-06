Fiala: Útok na Kachovskú priehradu spôsobil humanitárnu katastrofu

Praha 6. júna (TASR) - Útok na Kachovskú priehradu spôsobil podľa českého premiéra Petra Fialu humanitárnu katastrofu, ktorá zasiahne tisíce nevinných ľudí. Napísal to v utorok na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ruská agresia na Ukrajine je ničím neospravedlniteľná, navyše spôsobuje obrovské utrpenie a tragédie. Toto je potrebné zastaviť. Jedinou cestou k mieru je naša silná pomoc a podpora Ukrajine," uviedol predseda českej vlády.



Útok už odsúdil aj minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý zároveň schválil mimoriadnu finančnú pomoc Ukrajine zo svojho rezortu, a to vo výške desať miliónov korún (približne 425.000 eur). Je to najvyššia suma, ktorú môže ministerstvo poskytnúť bez odsúhlasenia vládou. Financie majú pomôcť pri evakuácii civilistov a riešení následkov zničenia priehrady.



Z poškodenia priehrady Nova Kachovka, ku ktorému došlo v utorok, sa navzájom obviňujú Moskva a Kyjev. Ukrajina obvinila Rusko, že priehradu zničilo, aby spomalilo ofenzívne akcie ukrajinskej armády v oblasti. Moskva zo zodpovednosti za poškodenie priehrady viní jednotky Kyjeva, ktoré ju vraj ostreľovali.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)