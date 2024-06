Fiala: Úvahy o obnovení medzivládnych konzultácií so SR sú predčasné

Praha 25. júna (TASR) - Úvahy o obnovení medzivládnych konzultácií so Slovenskom by v súčasnosti boli podľa českého premiéra Petra Fialu predčasné. Povedal to v utorok po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom. Podľa Fialu je dôležité, že vzťahy medzi krajinami sa naďalej rozvíjajú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala sa s Pavlom stretol v utorok na Pražskom hrade na pravidelnom pracovnom rokovaní. Hovorili síce o česko-slovenských vzťahoch, ale nie o otázke obnovenia medzivládnych konzultácií, ktoré česká strana v marci prerušila. "Myslím si, že na to teraz nie je čas. A nakoniec, ani slovenský premiér (Robert) Fico ešte nie je späť v úrade, takže také debaty alebo úvahy by boli predčasné," povedal český premiér.



Dôležité podľa neho je, že česko-slovenské vzťahy sa naďalej rozvíjajú na všetkých možných úrovniach. Medzivládne konzultácie označil za niečo nadštandardné. S prezidentom v súvislosti s česko-slovenskými vzťahmi podľa Fialu hovorili o stredajšej návšteve slovenskej hlavy štátu v ČR. "Veríme, že to bude ďalší posun, pozitívny impulz vo vzťahoch medzi ČR a Slovenskom," dodal Fiala.



Pavel v utorok uviedol, že s prezidentom SR Petrom Pellegrinim sú odhodlaní pracovať na tom, aby vzťahy medzi ČR a SR zostali čo najlepšie. Chcú tlmiť vášne a zmierňovať rozdiely, ku ktorým bude podľa Pavla nevyhnutne dochádzať.



Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov medzi štátmi. Kabinet českého premiéra Petra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Šéf českej diplomacie Jan Lipavský neskôr uviedol, že hoci rozhodnutie Česka vzťahy medzi krajinami ovplyvnilo, ostávajú "veľmi dobré".











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)