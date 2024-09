Fiala: Územiam, ktoré zasiahli povodne, dáme dostatok peňazí na obnovu

Praha 16. septembra (TASR) - Územiam, ktoré v Česku zasiahli povodne, je vláda pripravená poskytnúť dostatok peňazí na obnovu. Po jej mimoriadnom rokovaní to v pondelok oznámil český premiér Petr Fiala. Pomoc Česku ponúkli aj viaceré štáty vrátane Slovenska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Financovaním rekonštrukcie postihnutých území sa bude podľa Fialu zaoberať pracovná skupina, na ktorej čele bude minister financií Zbyněk Stanjura. "Pre nás je dôležité nastaviť funkčný, jednoduchý, pochopiteľný a jednotný spôsob financovania rekonštrukcie postihnutého územia," povedal Fiala a zopakoval dôležitosť spolupráce štátu, krajov, obcí a tiež poisťovní. Za pondelok bolo podľa neho nahlásených už viac než 9000 poistných udalostí.



Premiér ocenil, že Česku pomoc ponúklo viacero štátov. Podľa ministra zahraničných vecí Jana Lipavského to boli napríklad Slovensko, Nemecko, Spojené štáty či Ukrajina. Fiala o spolupráci záchranných jednotiek a tiež o spoločnom postupe pri využití prostriedkov EÚ na riešenie následkov povodní hovoril s poľským premiérom Donaldom Tuskom a telefonoval aj s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou.



Predseda českej vlády tiež oznámil, že krajské a senátne voľby, ktoré boli naplánované na tento piatok a sobotu, sa uskutočnia v riadnom termíne. "Nie je to len preto, že prípadný odklad by bol veľmi komplikovaný, ale aj preto, že sme presvedčení – aj po debate s ľuďmi z terénu –, že sme schopní voľby zaistiť," uviedol premiér.



Ocenil funkčnosť systému krízového riadenia. Historicky prvýkrát sa podľa jeho slov na území ČR začali robiť opatrenia ešte skôr, než daný jav – v tomto prípade povodne – nastal. "V prvej fáze sme sa venovali príprave, tvorbe retenčného priestoru v nádržiach a aktivácii krízového riadenia. Druhá fáza mala za cieľ záchranu životov a teraz bude nasledovať tretia fáza, a to likvidácia a vyčíslenie škôd," spresnil.



Celkovo sa podľa neho podarilo evakuovať 13.500 ľudí a zachrániť viac než 600 osôb. Fiala zopakoval, že tri osoby zomreli a sedem je stále nezvestných. Aktuálne za najhoršiu označil situáciu v Ostrave z dôvodu pretrhnutej hrádze a zložitá je podľa neho situácia aj v južných Čechách. Počas noci a utorka by malo pršať ešte na juhu a juhozápade krajiny, v ďalších dňoch je už predpoveď priaznivejšia.