Fiala: V Bruseli zrejme nedôjdeme k zhode, formát EÚ už dnes nestačí

Praha 6. marca - Lídri na mimoriadnom summite v Bruseli s veľkou pravdepodobnosťou nedôjdu k zhode na ďalších krokoch v prípade podpory Ukrajiny, povedal vo štvrtok pred odletom český premiér Petr Fiala. O to viac sú podľa neho dôležité iné formáty, v ktorých si štáty zodpovednosť uvedomujú, napríklad tzv. koalícia ochotných, ktorej myšlienka vznikla na nedeľnom stretnutí niektorých lídrov v Londýne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"S veľkou pravdepodobnosťou, i keď nechcem predbiehať, tentokrát nedôjdeme v Bruseli k úplnej zhode na ďalších krokoch, ktoré sa týkajú podpory Ukrajiny. Môže to byť inak, ale ak berieme vážne vyjadrenia maďarského premiéra (Viktora) Orbána, prípadne slovenského premiéra (Roberta) Fica, môžeme minimálne predpokladať, že zhoda na podpore Ukrajiny nebude, jemne povedané, minimálne tak silná a zjavná, ako to bolo na predchádzajúcich summitoch. O to viac sú dôležité aj ďalšie formáty, v ktorých sú štáty, ktoré si nebezpečenstvo Ruska a jeho agresívnej politiky dobre uvedomujú a uvedomujú si aj zodpovednosť Európy za vlastnú bezpečnosť," povedal Fiala.



Ak sa štáty EÚ na ďalšej podpore Ukrajiny nezhodnú, považuje za dôležité aby našli zhodu na posilnení európskej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. V tejto otázke podľa neho priestor na jednotný postoj je. V prípade konkrétnej pomoci Ukrajine je podľa neho cesta vo vytváraní koalícií konkrétnych krajín, ktoré sa do nej chcú zapojiť. "Ale nevzdávajme ten pokus o jednotný postup, hoci tentokrát to nevyzerá, že to bude jednoduché. Doteraz to bola veľká sila EÚ, že sme dokázali napriek očakávaniam jednotu zachovať vo všetkých kľúčových rozhodnutiach," vyzdvihol český premiér.



Aktuálna medzinárodná situácia je podľa neho tak zložitá, že štandardné formáty, ako napríklad EÚ, nestačia. "Ak máme adekvátne reagovať na to, čo sa teraz deje, na to formát EÚ v tejto chvíli nemusí byť dostatočný. Pretože potrebujeme silnú rolu Veľkej Británie, lebo v takto kritických chvíľach platí, že väčšiu váhu má hlas toho, kto má reálnu silu," doplnil s tým, že iné formáty rolu EÚ nijako neoslabujú.