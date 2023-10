Fiala:V presune ambasády v Izraeli nemusíme mať konsenzus so štátmi EÚ

Praha 12. októbra (TASR) - Český premiér Petr Fiala si nemyslí, že by ČR musela v otázke presunu svojho veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema postupovať v konsenze so všetkými štátmi EÚ. Otázku sťahovania českej ambasády by chcel vyriešiť rádovo v mesiacoch. Vo štvrtok to premiér Fiala povedal českým poslancom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je to vec, ktorá sa dá riešiť rádovo v mesiacoch. Nie rokoch, ale ani nie týždňoch," povedal Fiala s tým, že sa bude usilovať o to, aby potrebné kroky začali čo najskôr. "Izrael v tejto chvíli potrebuje aj morálnu podporu a symbolické kroky," vysvetlil svoj postoj predseda českej vlády.



Fiala je dlhodobo presvedčený o tom, že ambasáda by sa presunúť mala. Je však podľa neho dôležité zvoliť správny okamih. "Nejde to urobiť zo dňa na deň. Musí sa to pripraviť. Ale je potrebné hovoriť o tom, že to myslíme vážne," povedal Fiala.



ČR musí podľa neho zohľadniť bezpečnostné riziká pre diplomatov a pripraviť na to spojencov. Nemyslí si však, že by Praha musela postupovať v konsenze so všetkými štátmi EÚ. "To sme nikdy v otázke Izraela nemali a myslím si, že naša politika sa ukazuje ako správna," dodal. Optimálne a rýchlejšie by podľa neho bolo, ak by sa k podobnému kroku odhodlalo viac krajín naraz.



V tejto otázke zároveň odmietol, že má spor s ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským. "On skôr zdôrazňuje rizikové kroky, ja skôr zdôrazňujem symbolicko-morálne-politický aspekt tohto rýchleho riešenia," povedal premiér. Lipavský možný presun českého veľvyslanectva v utorok komentoval slovami, že by to bolo v rozpore s medzinárodným právom a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)