Fiala v pondelok blahoželal Erdoganovi, Babiš to stihol ešte v nedeľu

Praha 29. mája (TASR) - Český premiér Petr Fiala ako prvý predstaviteľ ČR v pondelok zablahoželal tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi k znovuzvoleniu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Blahoželám Recepovi Tayyipovi Erdoganovi k jeho znovuzvoleniu do funkcie prezidenta Tureckej republiky," napísal Fiala na sociálnej sieti Twitter. Zároveň zaželal jemu aj Turecku mnoho úspechov.



Medzi prvými politikmi, ktorí gratulovali Erdoganovi – a to ešte pred vyhlásením výsledkov –, bol maďarský premiér Viktor Orbán. Podľa neho ide o nespochybniteľné volebné víťazstvo. Českí ústavní činitelia k Erdoganovmu znovuzvoleniu v nedeľu mlčali. Blahoželal mu len šéf opozičného hnutia ANO a expremiér Andrej Babiš, ktorý na Twitteri napísal, že "Turecko si v týchto náročných časoch nemohlo vybrať múdrejšie".



Po vyhlásení výsledkov volebnou komisiou tureckému prezidentovi gratulovali aj európski a svetoví lídri, napríklad americký prezident Joe Biden, francúzsky prezident Emmanuel Macron či britský premiér Rishi Sunak.



V pondelok svoju gratuláciu poslala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Občanom Turecka zaželala mier, rozvoj, stabilitu, prosperitu a napredovanie v budovaní demokratickej spoločnosti.



Podľa zatiaľ nekompletných výsledkov nedeľného druhého kola prezidentských volieb zvíťazil Erdogan so ziskom 52,16 percenta hlasov, zatiaľ čo kandidáta opozície Kemala Kiličdarogla volilo 47,84 percenta voličov. Tieto údaje sa zakladajú na sčítaní hlasov z 99,9 percenta volebných okrskov.