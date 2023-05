Fiala: V regióne južného Kaukazu je potrebné dosiahnuť udržateľný mier

Praha 4. mája (TASR) - Česko nezatvára oči pred problémami, ktorým čelí Arménsko. Podľa premiéra Petra Fialu je potrebné urobiť všetky kroky, ktoré povedú k udržateľnému mieru a stabilite v regióne južného Kaukazu. Povedal to vo štvrtok po stretnutí s premiérom Arménska Nikolom Pašinjanom v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



Politici sa zhodli, že vo vzťahoch Arménska a Azerbajdžanu je nutné mierové riešenie, na ktoré je však potrebná dobrá vôľa na oboch stranách. "Sme si vedomí zložitej geopolitickej, geografickej a historickej situácie. Sme znepokojení humanitárnou situáciou v Náhornom Karabachu spôsobenou blokádou Lačinského koridoru," vyhlásil Fiala. Česko sa podľa neho stotožňuje so stanoviskom EÚ, aby sa urobili všetky kroky vedúce k udržateľnému mieru v tomto regióne.



Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Tieto krajiny viedli o tento región dve vojny, ktoré si vyžiadali desaťtisíce obetí.



Napätie medzi oboma krajinami opäť vzrástlo po tom, ako Azerbajdžan zriadil kontrolné stanovište v Lačinskom koridore, ktorý je jedinou pozemnou cestou spájajúcou Náhorný Karabach s Arménskom. Arménsko to odsúdilo ako porušenie najnovšieho prímeria.



Predseda českej vlády ocenil, že správa Európskeho parlamentu z marca tohto roka označila Arménsko za lídra demokracie vo svojom regióne. Táto krajina je jednou z prioritných v rámci českého programu transformačnej spolupráce. Zameriava sa najmä na podporu aktívnej občianskej spoločnosti, ľudských práv a nezávislých médií.



Premiéri tiež rokovali o možnostiach rozvoja spolupráce. Okrem ekonomiky by ju ČR chcela rozvíjať najmä v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.



Arménsky premiér je na dvojdňovej návšteve Česka, na ktorú si naplánoval stretnutia so všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)