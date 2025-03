Fiala verí, že opozícia svoj postoj k schôdzi o bezpečnosti prehodnotí

Praha 11. marca (TASR) - Český premiér Petr Fiala verí, že opozičné hnutia ANO a SPD prehodnotia odmietavý postoj k spoločnému rokovaniu všetkých politických strán zastúpených v Poslaneckej snemovni o otázkach bezpečnosti Česka, ktoré zvolal na štvrtok. Napísal to v utorok na sociálnej sieti X po tom, ako mu na jeho pozvanie listami odpovedali šéfovia SPD a ANO, informuje spravodajkyňa TASR.



"Za množstvom slov v listoch predsedov ANO a SPD sa skrýva jediné - bezpečnosť občanov ich nezaujíma a nechcú ju riešiť. Mrzí ma, že tieto opozičné strany nie sú zatiaľ ochotné uprednostniť spoločný záujem ČR pred svojou volebnou stratégiou," uviedol premiér.



Dodal, že zvolané stretnutie navrhol vo formáte, ktorý sa už v minulosti uplatnil a je vhodný podľa v takto podstatných strategických otázkach. "Ako predseda vlády ČR sa budem naďalej usilovať o to, aby mala naša politická reprezentácia v otázkach bezpečnosti a obrany aspoň základnú zhodu. Pevne verím, že svoj odmietavý postoj v našom spoločnom záujme ešte prehodnotia," dodal Fiala.



Hnutie SPD pozvanie na schôdzku odmietlo s odôvodnením, že zblíženie postoja ich hnutia s vládnou koalíciou je v tejto téme nereálne. ANO prišlo s návrhom, aby sa rokovanie presunulo do Poslaneckej snemovne a mohla ho tak sledovať aj verejnosť. Ak o tom chce Fiala skutočne seriózne diskutovať, mal by to podľa Babiša odsúhlasiť. To však kritizovala šéfka snemovne Markéta Pekarová Adamová, podľa ktorej by to bolo krajne nevhodné. V aktuálnej bezpečnostnej situácii nie je podľa jej slov možné riešiť takto citlivé bezpečnostné témy verejne.