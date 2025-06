Fiala: Verím, že prímerie medzi Izraelom a Iránom sa bude dodržiavať

Praha 24. júna (TASR) - Český premiér Petr Fiala verí, že prímerie medzi Izraelom a Iránom, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump, budú obe krajiny dodržiavať. Napísal to v utorok na sociálnej sieti X krátko predtým, než Izrael informoval, že z Iránu zaznamenal najmenej dve balistické rakety, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Verím, že prímerie medzi Izraelom a Iránom bude dodržiavané a dúfam, že dnešným dňom sa Blízky východ posunie do pokojnejšej fázy. Izraelský a americký rozhodný postup voči iránskemu jadrovému programu vytvoril podmienky na rokovanie, ktoré by malo mať za cieľ dlhodobú stabilitu v tomto regióne,“ napísal Fiala.



Prímerie medzi krajinami začalo podľa miestnych médií platiť v utorok o 6.00 h SELČ. Americký prezident Donald Trump obe strany konfliktu vyzval, aby ho dodržiavali. Avšak približne dve a pol hodiny hodiny od začiatku jeho platnosti izraelská armáda uviedla, že zaznamenala minimálne dve balistické rakety vypálené z Iránu. Na severe krajiny sa rozozvučali poplašné sirény. Izraelský minister obrany Jisrael Kac potom armáde nariadil, aby na porušenie prímeria rázne reagovala.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)