Fiala: Verím, že so SR budeme spolupracovať v prospech oboch krajín

Praha 1. októbra (TASR) - Český premiér Petr Fiala verí, že ČR bude so Slovenskom na vládnej úrovni naďalej úzko spolupracovať v prospech oboch krajín. V reakcii na výsledky slovenských parlamentných volieb to napísal v nedeľu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sledoval som výsledky slovenských volieb a prajem Slovákom, nech povolebné rokovania vedú k zostaveniu dobrej vlády. Verím, že budeme na vládnej úrovni naďalej úzko spolupracovať v prospech oboch našich krajín," uviedol český premiér.



Česko so Slovenskom podľa neho spájajú nielen hlboké historické väzby a blízkosť, ale aj priateľské vzťahy na všetkých úrovniach.



Po sčítaní 99,9 percent hlasov skončila na prvom mieste strana Smer-SD so ziskom 22,94 percenta hlasov. Za ním skončilo Progresívne Slovensko s 17,96 percentami a Hlas-SD, ktorý získal 14,7 percent hlasov. Do parlamentu sa podľa neoficiálnych výsledkov dostalo sedem politických subjektov.