Fiala verí, že summit povedie k nominácii kľúčových pozícií v EÚ

Praha 27. júna (TASR) - Český premiér Petr Fiala verí, že štvrtkové rokovania v Bruseli povedú k nominácii kľúčových pozícií v EÚ a tiež k dohode na prioritách o ďalšom smerovaní Únie. Povedal to vo štvrtok pred odletom do Bruselu. Zopakoval, že pre ČR je pri obsadzovaní postov dôležitá politická, ale aj geografická vyváženosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česko podľa jeho slov preferuje, aby sa pri obsadzovaní kľúčových postov postupovalo takzvaným "balíčkovým princípom", teda aby sa kľúčové pozície dohodli ako jeden balík mien. Podotkol, že ide o špecifické rozhodnutie, ktoré sa líši od iných rozhodnutí Európskej rady.



"Musíme sa pozerať na to, aby kandidáti, ktorých budeme navrhovať - s výnimkou predsedu Európskej rady, to je čisto na nás - mali šancu prejsť aj parlamentom. To znamená, že je potrebné zohľadňovať väčšinu, ktorá sa po európskych voľbách môže v Európskom parlamente vytvoriť," vysvetlil Fiala. Dodal, že okrem tejto politickej či frakčnej vyváženosti je pre ČR podstatná aj určitá geografická vyváženosť. Tá sa podľa neho v súčasných návrhoch "dobrým spôsobom odráža".



Český premiér tiež ocenil, že v debate o tom, kam má Únia smerovať a aké majú byť jej priority, sa presadila pozícia, ktorú zastáva aj ČR - teda dôraz najmä na bezpečnosť a konkurencieschopnosť.



Súčasťou summitu bude podľa neho tiež diskusia o pokračovaní v protiruských sankciách, posilnení možnosti využívať aktíva z ruského majetku a pokračovaní v ceste Ukrajiny smerom k EÚ. "Napriek tomu, čo niektorí lídri hovoria vo verejných debatách v svojich krajinách, tak aj tu sa ukazuje – a dúfam, že to potvrdia aj tieto dva dni a ukázalo sa to na schvaľovaní 14. sankčného balíčku - že v základných veciach stále panuje zhoda," povedal Fiala. To, že EÚ navonok udržiava jednotný postoj, je podľa neho kľúčové.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)