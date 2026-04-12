Fiala: Víťazstvo Magyara je dobrou správou pre celú slobodnú Európu
Predseda KDU-ČSL Marek Výborný vyjadril želanie, aby Magyar väčšinu v parlamente využil aj na obnovenie dobrých vzťahov so susednými krajinami.
Praha 12. apríla (TASR) - Na priebežné výsledky maďarských parlamentných volieb, ktoré ukazujú jasné víťazstvo lídra opozície Pétera Magyara a jeho strany Tisza, reagujú aj českí politici. Magyarovi zatiaľ gratulovali tí z opozičných strán. Podľa českého expremiéra Petra Fialu je víťazstvo Magyara dobrou správou nielen pre Maďarsko, ale pre celú slobodnú Európu. Napísal to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Som rád, že populizmus a poklonkovanie Putinovi boli porazené. Verím, že táto porážka je začiatkom konca tohto štýlu politiky v celej strednej Európe. A verím, že po Maďarsku bude nasledovať aj Slovensko a Česká republika. Zmenu v Maďarsku považujem za nádej pre celý stredoeurópsky región,“ napísal Fiala.
Za dobrú správu označil výsledok maďarských volieb aj predseda ODS Martin Kupka, podľa ktorého po rokoch kontroverzných krokov voči európskym partnerom prichádza obdobie, v ktorom bude Maďarsko znova posilňovať spoluprácu v rámci Európy.
Predseda KDU-ČSL Marek Výborný vyjadril želanie, aby Magyar väčšinu v parlamente využil aj na obnovenie dobrých vzťahov so susednými krajinami. „Maďarsko, vitaj späť v strede Európy,“ dodal Výborný.
Po sčítaní takmer 67 percent hlasov by v 199-člennom maďarskom parlamente po prepočte pripadlo strane Tisza 137 mandátov a Fideszu súčasného premiéra Viktora Orbána 55.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
