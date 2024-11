Fiala: Víťazstvo Sanduovej je úspechom aj pre celú Európu

Praha 4. novembra (TASR) - Znovuzvolenie Maie Sanduovej do funkcie moldavskej prezidentky je podľa českého premiéra Petra Fialu veľkým úspechom nielen pre Moldavsko, ale pre celú Európu. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X v reakcii na výsledky prezidentských volieb v krajine, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Víťazstvo Maie Sanduovej v moldavských prezidentských voľbách je veľkým úspechom nielen pre Moldavsko, ale aj pre celú Európu. Želám pani prezidentke veľa šťastia, môže sa spoľahnúť na našu podporu," napísal predseda českej vlády.



Sanduovej zablahoželala aj predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová. "Je to nesmierne statočná žena, ktorá odmietla ísť cestou zbližovania sa s Ruskom a prihlásila sa k európskemu smerovaniu krajiny. Jej víťazstvo je zlou správou pre Kremeľ a skvelou pre demokratický svet," uviedla na adresu Sanduovej.



Podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského jej víťazstvo ukázalo odhodlanie moldavských občanov postaviť sa ruskej "dezinformačnej a vplyvovej mašinérii". Je tiež dôkazom toho, že Moldavčania chcú pokračovať v európskej ceste, myslí si šéf českej diplomacie.



Moldavskej prezidentke k znovuzvoleniu zablahoželal aj minister pre európske záležitosti Martin Dvořák, ktorý zároveň krajine zaželal úspešnú cestu do Európskej únie.



Sanduovej víťazstvo bolo známe krátko po polnoci po sčítaní vyše 98 percent odovzdaných hlasov. Úradujúca prezidentka podľa údajov zverejnených tamojšou volebnou komisiou získala vyše 55 percent hlasov a porazila tak bývalého generálneho prokurátora Alexandra Stoianogla podporovaného proruskou stranou.