Fiala: Vojna na Ukrajine sa nás týka viac, než si chcú mnohí pripustiť

Praha 24. februára (TASR) - Vojna na Ukrajine sa podľa českého premiéra Petra Fialu týka ČR viac, než sú mnohí ochotní si pripustiť. Ak Ukrajina padne, hranice konfliktu sa podľa neho posunú bližšie k Česku. Za cieľ agresie ruského prezidenta Vladimira Putina označil spochybnenie bezpečnosti a stability Európy. Fiala to napísal v pondelok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes sú to tri roky od chvíle, keď ruská armáda prekročila hranice slobodnej Ukrajiny. Tri roky od chvíle, keď sa svet stal svedkom brutálnej agresie a nespravodlivého útoku na suverénny štát. Tri roky vojny, ktorá neprestáva ničiť životy, rodiny a mestá, ale ktorá zároveň ukázala nezlomnú vôľu ukrajinského národa brániť svoju slobodu, svoju krajinu a právo na existenciu," uviedol Fiala.



"Táto vojna sa nás týka viac, než si mnohí možno chcú pripustiť. Ak padne Ukrajina, budú hranice tohto konfliktu o krok bližšie našim domovom. Nejde len o územie alebo hranice na mape - ide o podobu medzinárodného poriadku, o bezpečnosť, právo národov rozhodovať o vlastnom osude," zdôraznil český premiér.



Podotkol, že Česko stálo od prvej chvíle za Ukrajinou. Jeho podpora nie je podľa neho len otázkou solidarity, ale aj spravodlivosti, morálky a ochrany hodnôt, na ktorých stojí demokratický svet. Dodal, že mier nemôže byť výsledkom kapitulácie pred agresorom, ale musí byť spravodlivý a udržateľný so zárukami bezpečnosti a stability.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil označil dosiahnutie trvalého mieru, s ktorým bude Ukrajina súhlasiť, za spoločný cieľ. Európa by sa podľa neho mala zomknúť a aktívne sa podieľať na rokovaní o mieri a zároveň nepripustiť, aby sa o jeho vzniku rokovalo bez Ukrajiny. "Naša podpora Ukrajine by jej mala zaistiť silnú vyjednávaciu pozíciu - vojenskú, ekonomickú aj diplomatickú. Mier dohodnutý bez Ukrajiny totiž nebude mier, ale diktát," napísal na sieti X.



Ľudia v Česku si tretie výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pripomenuli už v nedeľu zhromaždeniami v mnohých mestách, v Prahe sa ich na Staromestskom námestí zišlo niekoľko tisíc. V pondelok akcie pokračujú. Senát organizuje konferenciu, ktorá má pripomenúť zločiny, ktoré Rusko na Ukrajine pácha, večer sa pred ruským veľvyslanectvom uskutoční koncert Noise for Ukraine (Hluk pre Ukrajinu).