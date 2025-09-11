< sekcia Zahraničie
Fiala: Vražda Kirka je odporný zločin, nemožno akceptovať násilie
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.
Autor TASR
Praha 11. septembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala vo štvrtok na sociálnej sieti X odsúdil vraždu vplyvného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Politika by podľa Fialu mala byť stretom názorov, a nie miestom pre násilie, informuje spravodajkyňa TASR.
„Vražda Charlieho Kirka je odporný zločin. Je potrebné ho jednoznačne odsúdiť, bez ohľadu na to, aký máme názor na jeho postoje. Politika má byť stretom názorov a ideí, ale nikdy nesmieme v demokratickej spoločnosti akceptovať násilie. To by bol začiatok konca demokracie a slobody,“ napísal predseda českej vlády.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa. Síce nezastával volenú funkciu, mal však výrazný vplyv v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a na sociálnych sieťach ho sledovali milióny ľudí.
Kirk podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah postrelil doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý je naďalej na úteku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Vražda Charlieho Kirka je odporný zločin. Je potrebné ho jednoznačne odsúdiť, bez ohľadu na to, aký máme názor na jeho postoje. Politika má byť stretom názorov a ideí, ale nikdy nesmieme v demokratickej spoločnosti akceptovať násilie. To by bol začiatok konca demokracie a slobody,“ napísal predseda českej vlády.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa. Síce nezastával volenú funkciu, mal však výrazný vplyv v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a na sociálnych sieťach ho sledovali milióny ľudí.
Kirk podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah postrelil doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý je naďalej na úteku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)