Fiala: Výdavky na obranu je nutné zvýšiť minimálne na tri percentá HDP

Praha 24. februára (TASR) - Medzinárodný poriadok prechádza podľa českého premiéra Petra Fialu najväčšou zmenou od pádu komunizmu a novú medzinárodnú realitu je podľa neho potrebné rešpektovať. Česko by malo tieto zmeny chápať ako príležitosť a pokúsiť sa z nich vyťažiť maximum. Ako jeden z krokov nutných na to, aby Európa dokázala odstrašiť Rusko od ďalších útokov, uviedol zvýšenie výdavkov na vlastnú obranu na minimálne tri percentá HDP v priebehu niekoľkých rokov. Uviedol to v pondelok v mimoriadnom prejave k aktuálnej medzinárodnej situácii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Základy medzinárodného poriadku stáli podľa jeho slov na silnej úlohe Spojených štátov, ktoré ako globálny líder cítili zodpovednosť za globálny vývoj a garantovali bezpečnosť európskych demokracií. Teraz sa však americký prezident Donald Trump rozhodol úplne premeniť americkú zahraničnú politiku, podotkol Fiala.



"Neznamená to, že USA prestávajú byť našimi spojencami, je ale nutné zvyknúť si na to, že teraz ide o spojenca, ktorý nám otvorene dáva najavo, že nadišiel čas, aby sa európske štáty boli schopné o svoje problémy postarať sami," spresnil. Česko má podľa neho pred sebou zásadné rozhodnutie – buď zmeny vezme ako príležitosť a skúsi z nich vyťažiť maximum, alebo sa nimi nechá ochromiť, a potom na to ekonomicky aj bezpečnostne doplatí.



Základným cieľom podľa neho musí byť silná Európa, ktorá dokáže Rusko odstrašiť od ďalších útokov na suverénne európske štáty. Za nutné označil zvýšenie výdavkov na obranu. "Musíme zásadne navýšiť výdaje na vlastnú obranu na minimálne tri percentá HDP v priebehu niekoľkých ďalších rokov a musíme dokázať tieto peniaze zaistiť a postarať sa o to, aby boli utratené rozumne a účelne," zdôraznil český premiér.



Výdavky podľa neho znamenajú pre ČR veľkú príležitosť a môžu byť impulzom pre české hospodárstvo. Podotkol, že podľa analýz každá koruna vynaložená na obranu prinesie v rámci českej ekonomiky ďalšie tri koruny. "Nemôžeme si dovoliť túto unikátnu šancu premárniť," apeloval.



V závere mimoriadneho prejavu zdôraznil, že v aktuálnej prelomovej dobre je potrebné urobiť maximum a snažiť sa prekonať každodenné spory. Politici by podľa neho mali navonok vystupovať jednotne a spoločne na medzinárodnej scéne obhajovať základné záujmy ČR.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)