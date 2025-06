Fiala: Z prípadu bitcoinov sme sa poučili, chcem vedieť, čo sa stalo

Praha 5. júna (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa chce zasadiť o to, aby sa o kauze bitcoinov na ministerstve spravodlivosti verejnosť dozvedela čo najviac podrobností. Podotkol, že zo situácie sa všetci poučili. Bezpečnostná rada (BR) štátu podľa jeho slov konštatovala, že každá bezpečnostná zložka a tiež Finančný analytický úrad (FAÚ) postupovali podľa svojej zákonnej pôsobnosti. Povedal to v stredu po rokovaní BR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prípadom sa ministri najskôr zaoberali na rokovaní vlády. Výsledkom bolo podľa Fialu jednomyseľne prijaté uznesenie, v ktorom požiadali ministerstvo spravodlivosti o predloženie časového sledu udalostí, ktoré viedli k uzavretiu darovacej zmluvy. Bezpečnostnú radu štátu požiadali, aby prerokovala s riaditeľom Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) všetky dostupné informácie k tejto veci, čo sa podľa jeho slov následne stalo. Členov vlády a im podriadené úrady poverili, aby v tejto veci poskytli maximálnu súčinnosť.



Bezpečnostných zložiek sa na následkom rokovaní BR podľa jeho slov pýtali, akými informáciami o rizikovosti daru disponovali a na to, čo sa dá v tejto chvíli objasniť, aby bolo možné poskladať celý príbeh. „Pretože celú vec teraz preverujú orgány činné v trestnom konaní, nie je možné k tomu poskytovať ďalšie informácie, lebo právo na informovanie si vyhradil vrchný štátny zástupca v Olomouci,“ vyhlásil Fiala.



Často sa podľa jeho slov nestáva, že by niekto chcel dať štátu dar vo forme bitcoinov. Z prípadu sa podľa neho vo vláde poučili a v budúcnosti budú pri takýchto návrhoch mimoriadne opatrní.



„Nebojte sa, ja to nevzdám! Chcem vedieť presne, čo sa stalo, čo je za tým a budem sa snažiť zistiť to. Ale sú tu určité limity,“ povedal premiér a spresnil, že aktuálne prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, ktoré vládnym činiteľom nemôžu poskytovať určitý typ informácií. Verejnosť si však podľa neho zaslúži vedieť podrobnosti. „Postavil som sa k tomu od začiatku čelom, nikde sa neschovávam, kladiem otázky,“ zdôraznil Fiala.



Vo štvrtok budú kauzu riešiť poslanci na mimoriadnej schôdzi v snemovni, na ktorej však neplánuje vystúpiť minister spravodlivosti v demisii Pavel Blažek. V stredu uviedol, že má záujem na tom, aby sa celá záležitosť prešetrila, a aj z dôvodu, že informovanie o prípade si vyhradilo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci, nepovažuje za vhodné, aby sa ku kauze ďalej vyjadroval. Na post ministra rezignoval minulý týždeň v piatok, nahradiť ho má Eva Decroix.





















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)