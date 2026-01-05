< sekcia Zahraničie
Fiala z SPD spochybnil rolu Ruska pri útoku vo Vrběticiach
Autor TASR
Praha 5. januára (TASR) - S výrokmi predsedu poslaneckého klubu hnutia SPD Radima Fialu, ktorými spochybnil zodpovednosť ruskej vojenskej tajnej služby GRU za útok vo Vrběticiach v roku 2014, nesúhlasia ministri za hnutie ANO. Podľa šéfa rezortu školstva Roberta Plagu vtedajšie informácie jednoznačne ukazovali, že za útokom je GRU. Povedal to v pondelok pred rokovaním vlády, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Fiala v nedeľu v diskusnej relácii Otázky Václava Moravca vyhlásil, že nie je preukázané, že by za výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach stálo Rusko, respektíve jeho tajné služby.
K výrokom sa už vyjadrilo niekoľko ministrov za hnutie ANO. Vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček uviedol, že v čase, keď vláda Andreja Babiša v roku 2021 rozhodla o vyhostení desiatok ruských diplomatov z ČR, boli fakty jasné. Podľa Plagu ukazovali, že verzia Fialu nie je pravdivá.
„V tom čase, keď sme vyhosťovali ruských agentov z ruskej ambasády, som v tej vláde sedel. Z môjho pohľadu tie informácie, ktoré sme mali k dispozícii, jednoznačne ukazovali, že tá verzia, ktorú hovorí Radim Fiala, nie je pravdivá, a za tým útokom stáli agenti GRU... Za seba hovorím, že sme mali jasné indície a dôkazy od služieb, že to boli agenti GRU, kto stál za vrbětickým útokom,“ podotkol šéf rezortu školstva.
Minister práce a sociálnych vecí Aleš Juchelka si myslí, že vyjadrenia Fialu boli určené voličom SPD. Zdôraznil však, že sa s nimi nestotožňuje.
K výbuchom dvoch muničných skladov vo Vrběticiach v Zlínskom kraji došlo v októbri a v decembri 2014. Pri prvom výbuchu zahynuli dvaja ľudia. České bezpečnostné zložky v apríli 2021 oznámili, že majú dôvodné podozrenie, že do výbuchu boli zapojení príslušníci ruskej tajnej služby GRU. V reakcii na to vtedajšia vláda Andreja Babiša vyhostila desiatky ruských diplomatov. Bezpečnostná informačná služba (BIS) zapojenie ruskej GRU potvrdila v apríli 2024.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
