Fiala blahoželal Tuskovi k vymenovaniu, čoskoro ho chce privítať v ČR

Praha 13. decembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala zablahoželal Donaldovi Tuskovi k vymenovaniu do funkcie predsedu vlády Poľska. Čoskoro by ho rád privítal v Prahe. V stredu to uviedol na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Donald Tusk, blahoželám k vymenovaniu predsedom vlády Poľska. Prajem vám, aby pod vaším vedením Poľsko naďalej prosperovalo a verím, že sa bude prehlbovať úzka spolupráca medzi našimi krajinami ako susedmi aj spojencami v EÚ a NATO," napísal Fiala.



Nový poľský premiér Donald Tusk zložil v stredu prísahu do rúk prezidenta Andrzeja Dudu. Tuskova proeurópska vláda získala v utorok dôveru v dolnej komore parlamentu. Zvolením Tuska za premiéra sa v Poľsku končí osemročné vládnutie konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).











