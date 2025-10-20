< sekcia Zahraničie
Fiala: Žiadne škody Česku nehrozia, Babiš len odvádza pozornosť
Dodal, že Babišovi sa pre škandály jeho možných koaličných partnerov zjavne nedarí zostaviť funkčnú vládu tak rýchlo, ako pôvodne chcel.
Autor TASR
Praha 20. októbra (TASR) - Žiadna škoda súvisiaca so sporom končiacej a vznikajúcej vlády pre návrh o štátnom rozpočte podľa premiéra Petra Fialu Česku nehrozí. Šéf ANO Andrej Babiš opakovane varoval, že ak vláda opätovne nepošle svoj návrh rozpočtu na rokovanie do Poslaneckej snemovne, hrozia krajine hospodárske škody. Vládny kabinet podľa Fialu na začiatku novembra vyhodnotí situáciu a rozhodne sa, či do snemovne návrh pošle alebo nie. Dovtedy ide podľa neho len o odvádzanie pozornosti od problémov pri vzniku novej vlády. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je jasné, že hnutie ANO oklamalo svojich voličov a žiadny sľubovaný vlastný návrh štátneho rozpočtu na budúci rok nemá. Preto sa potrebuje oprieť o podklady súčasnej vlády,“ podotkol premiér. Zopakoval, že návrh je k dispozícii každému a vláda návrh do snemovne odoslala v súlade so zákonom krátko pred voľbami 30. septembra. Predchádzajúce zloženie dolnej komory o návrhu nestihlo rokovať a jej nové zloženie o ňom rokovať nemôže, kým jej nebude opätovne predložený.
Fiala argumentuje tým, že zatiaľ sa neuskutočnila ustanovujúca schôdza snemovne. „Chcem uistiť všetkých občanov, že žiadna škoda nehrozí. Dosiaľ totiž ani nebola ustanovená nová snemovňa. Až tá totiž môže seriózne riešiť rozpočet na budúci rok,“ zdôraznil. Ustanovujúca schôdza snemovne je naplánovaná na 3. novembra.
„Súčasná vláda začiatkom novembra nepochybne vyhodnotí aktuálnu situáciu s ohľadom na časový horizont vzniku novej vlády a rozhodne sa, či bude mať zmysel poslať pripravený rozpočet znova na rokovanie. Dovtedy ide len o odvádzanie pozornosti od problému zostavovania Babišovej vlády a o snahu zahmliť fakt, že hnutie ANO nemá v ruke to, čo sľubovalo pred voľbami,“ napísal končiaci predseda vlády.
Dodal, že Babišovi sa pre škandály jeho možných koaličných partnerov zjavne nedarí zostaviť funkčnú vládu tak rýchlo, ako pôvodne chcel. Narážal tým zrejme na kauzu čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka o jeho údajných rasistických či xenofóbnych výrokoch na sociálnych sieťach. O Turkovi sa na začiatku rokovaní o budúcej vláde hovorilo ako o možnom ministrovi zahraničných vecí.
Problémy má aj predseda strany Petr Macinka, proti ktorému v nedeľu protestovali tisícky ľudí na Hradčanskom námestí v Prahe. Žiadali, aby neviedol rezort životného prostredia. Macinka v minulosti povedal, že ak by sa jeho strana dostala do vlády, „potečie zelená krv“. Kultúrnej obci sa nepáči, že by rezort kultúry mal viesť bývalý frontman skupiny J.A.R. Oto Klempíř. Ten sa na sociálnej sieti X obhajoval, že kritici majú aspoň počkať na programové vyhlásenie vlády a až potom ho kritizovať za niečo konkrétne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Je jasné, že hnutí ANO obelhalo své voliče a žádný slibovaný vlastní návrh státního rozpočtu na příští rok nemá. Proto se potřebuje opřít o podklady současné vlády. Ty byly v souladu se zákonem odeslány do Sněmovny a jsou každému k dispozici. Andreji Babišovi se navíc díky…— Petr Fiala (@P_Fiala) October 20, 2025
