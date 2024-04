Fiala zostáva predsedom ODS, Okamura naďalej šéfuje SPD

Ostrava/Praha 13. apríla (TASR) – Česká vládnuca Občianska demokratická strana (ODS) i opozičná Sloboda a priama demokracia (SPD) majú staronových predsedov, ktorí na sobotňajších kongresoch obhájili svoje posty. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Na kongrese ODS v Ostrave získal Fiala 424 hlasov od 525 prítomných delegátov (necelých 81 percent). Pred dvoma rokmi Fiala vo voľbe predsedu, keď taktiež nemal protikandidáta, dostal všetkých 510 hlasov.



„Znovu sa ukázalo, že ODS si je vedomá toho, akú úlohu má v Českej republike a čo nás čaká a že ste jasne podporili tú cestu, ktorú som vám na ďalšie roky ponúkol,“ povedal v reakcii Fiala. „Bojujeme o charakter nášho štátu a na to nezabúdajme. Poďme spoločne do tých bojov a tiež ich spoločne vyhrajme,“ dodal.



ODS má podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti STEM podporu asi 14,5 percenta voličov, čo ju radí na druhé miesto za hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Do volieb v októbri 2021 išla v koalícii Spolu, ktorá získala 27,8 percenta hlasov a jej členmi sú aj KDU-ČSL a TOP 09. Fiala je predsedom ODS od februára 2014.



Tomio Okamura, ktorý bol jediným kandidátom na predsedu SPD, dostal na celoštátnej konferencii v Prahe 195 z 216 hlasov. Vo svojom prejave pred hlasovaním kritizoval nielen vládu Petra Fialu, Európsku úniu a Ukrajinu, ale aj hnutie ANO, s ktorým by chcel zostavovať budúcu vládu.



Podľa Okamuru je SPD jedinou politickou stranou, ktorá bude v Európe hájiť vlastenecké záujmy Česka. „Deje sa tu, že sa z peňazí našich dôchodcov, rodín, našich firiem financujú korupčníci a oligarchovia na Ukrajine a nezmyselné zabíjanie na oboch stranách. A to všetko svorne podporujú všetky parlamentné strany vrátane hnutia ANO,“ povedal Okamura.



Tvrdí, že po Európe šíri sa cenzúra a obmedzovanie slobody slova a názoru, ktoré sa v Česku začalo počas „covidového fašizmu“ za vlády ANO a ČSSD a ktoré pokračuje za súčasnej vlády. V tej sú „vojnoví štváči, ktorí nás chcú zatiahnuť do vojny“.



Delegátov celoštátnej konferencie SPD pozdravili dvaja bývalí prezidenti: Václav Klaus cez videoodkaz a Miloš Zeman, ktorý prišiel osobne. Delegátom povedal, že v budúcej vláde by rád videl SPD spolu s ANO. Podľa Zemana nie je Okamurovo hnutie extrémistické, ale radikálne, čo podľa neho nie je na škodu. Zároveň však stranu kritizoval za nepresadzovanie priamej voľby hajtmanov a starostov.