Fiala: Zvýšenie výdajov na obranu je nutnosť

Praha 3. februára (TASR) - Zvýšenie výdajov členských krajín Severoatlantickej aliancie na obranu je podľa českého premiéra Petra Fialu v podstate nutnosťou. Povedal to v pondelok pred odletom do Bruselu na neformálne stretnutie európskych politikov o bezpečnostnej politike. Dodal, že Česko je pripravené diskutovať o zvýšení finančného záväzku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Svet okolo nás nie je bezpečný – konflikty, rastúce hybridné a kybernetické hrozby – to všetko, čomu čelíme, jasne ukazuje, že Európa sa musí starať o svoju bezpečnosť. Navýšenie výdajov na obranu je, povedal by som, skoro nutnosť. Som rád, že ČR plní záväzok NATO, dáva dve percentá na obranu a sme pripravení v tom pokračovať a debatovať aj o navýšení tejto čiastky," povedal Fiala.



Zdôraznil, že Európa musí prevziať väčší podiel zodpovednosti a jednak navýšiť peniaze na obranu, ktoré vydávajú jednotlivé európske krajiny, ale tiež podporiť európsky obranný priemysel a zlepšiť prístup k zdrojom jeho financovania. Za dôležité označil aj zníženie byrokracie a zjednodušenie spoločných nákupov.



Pripomenul, že minulý týždeň spolu s ďalšími 18 európskymi lídrami podpísal výzvu, aby sa financovanie Európskej investičnej banky viac otvorilo obranným firmám. Tým by sa podľa jeho slov vytvorili podmienky na to, aby mohol súkromný sektor viac financovať obranný priemysel.



Český premiér podotkol, že zvýšené investície do obrany pomáhajú konkurencieschopnosti Európy a posilňujú inovačný potenciál každej krajiny. "Som presvedčený, že táto cesta, ktorou chceme v Európe ísť – dúfam, že sa na tom zhodneme – je výhodná pre ČR a zodpovedá našim nielen bezpečnostným, ale aj ekonomickým záujmom," dodal Fiala.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)