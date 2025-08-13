< sekcia Zahraničie
Fiala:ČR Ukrajine tento rok cez iniciatívu dodala milión kusov munície
Praha 13. augusta (TASR) - Česko tento rok prostredníctvom muničnej iniciatívy dodalo Ukrajine milión kusov munície veľkého kalibru. Na sociálnej sieti X to v stredu po online schôdzke krajín takzvanej koalície ochotných napísal český premiér Petr Fiala. Zároveň uviedol, že koalícia má pred piatkovou schôdzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom jednoznačnú zhodu na ďalšom postupe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Oceňujem prebiehajúcu koordináciu s prezidentom Trumpom pred piatkovým rokovaním na Aljaške a vítam, že sa na dnešnom rokovaní koalície ochotných prvýkrát zúčastnil aj viceprezident J. D. Vance,“ uviedol Fiala a zdôraznil, že v rámci koalície panuje jednoznačná zhoda na tom, ako ďalej postupovať.
„Môžem tiež oznámiť, že sme k dnešnému dňu prostredníctvom českej muničnej iniciatívy tento rok na Ukrajinu dodali už jeden milión kusov munície veľkého kalibru,“ dodal český premiér.
Český úrad vlády podotkol, že stredajšiemu online rokovaniu koalície predchádzali videokonferencie európskych lídrov za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Trumpa. Lídri rokovali najmä a spoločnom postupe pred piatkovým stretnutím Trumpa s Putinom na Aljaške.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
