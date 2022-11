Fiala:EÚ je na ceste ku klimaticky neutrálnemu kontinentu do roku 2050

Praha/Šarm aš-Šajch 7. novembra (TASR) - Európska únia je na ceste k tomu, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Uviedol to na sociálnej sieti Twitter český premiér Petr Fiala v rámci stretnutia svetových lídrov na úvod 27. zasadnutia konferencie OSN o zmene klímy (COP27), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa Fialu je nutné presvedčiť aj mimoeurópske krajiny, aby tento smer nasledovali. "Je to dôležité aj preto, aby sme záťaž neniesli a neplatili iba my, ale aj ostatní," spresnil predseda vlády.



Český premiér na konferencii reprezentuje aj Európsku úniu. Zdieľa názor niektorých štátnikov, aby bohaté ekonomiky pomohli rozvojovým krajinám v prechode na zelenú energetiku. "Musíme mať záruky toho, že bude skutočne dochádzať k zmenám v týchto krajinách a že to vo výsledku povedie k tomu, že dosiahneme zlepšenie ekologickej situácie a dokážeme zbrzdiť negatívne klimatické zmeny," povedal Fiala.



V pondelok sa v egyptskom Šarm aš-Šajchu stretol so šéfom nórskej energetickej spoločnosti Equinor Andersom Opedalom. Schôdzku označil sa veľmi dôležitú. "Nórsko patrilo v minulosti k tým krajinám, ktoré boli významným dodávateľom zemného plynu pre Českú republiku, potom tá spolupráca bola prerušená," povedal Fiala s tým, že Česko chce na túto spoluprácu opäť nadviazať.



"Naším cieľom je dosiahnuť dlhodobý kontrakt na nórsky plyn, čo by nám mohlo ešte viac pomôcť znížiť našu závislosť na Rusku," dodal premiér. Okrem toho hovorili aj o možnosti investícií nórskej firmy v Česku. "Angažujú sa napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov a súvisiacich technológií, a to je pre Českú republiku určite zaujímavé," dodal Fiala.



Premiér sa v pondelok stretol aj s jordánskym kráľom Abdalláhom II, s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom či mongolským prezidentom Uchnágínom Chürelsüchom. Fiala na konferencii vystúpi v utorok. Zúčastní sa aj na okrúhlom stole o hospodárení s vodou a otvorí panelovú diskusiu o podpore vzdelávania v oblasti klimatických zmien.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)