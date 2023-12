Fiala: Nefungujúca migračná politika vedie k obnoveniu kontrol

Praha 20. decembra (TASR) - Nefungujúca migračná a azylová politika vedie k tomu, že namiesto efektívneho chránenia vonkajšej hranice EÚ sú obnovené kontroly vnútri nej, preto je európske riešenie dôležité. V stredu to vyhlásil český premiér Petr Fiala. Česko teraz podľa jeho slov skúma výsledky dohody o migračnom pakte EÚ a rozhodovať sa o nej bude podľa toho, či obsahuje všetko, čo je pre ČR podstatné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Všetkým českým občanom je podľa Fialu jasné, že riešenie na európskej úrovni ČR potrebuje. Druhou možnosťou je podľa neho nefungujúca migračná politika, ktorej výsledkom je opätovné zavedenie kontrol na hraniciach vnútri EÚ. "To je niečo, čo dlhodobo nechceme, nie je to v záujme našich občanov. Preto sa potrebujeme posunúť s európskym riešením, aby sa hranice vnútri EÚ nemuseli kontrolovať, ako je to teraz," vysvetlil.



Predseda českej vlády zdôraznil, že hoci v otázke migračného paktu došlo k zhode, zatiaľ nebol schválený. "Naši experti teraz študujú výsledky zhody. Musíme sa pozrieť na to, či výsledná dohoda obsahuje všetko, na čom záleží ČR, a podľa toho sa budeme rozhodovať," avizoval premiér.



Zatiaľ sa podľa neho zdá, že v dohode sú časti, ktoré Česko považuje za kľúčové. Ako príklad uviedol "žiadnu zmienku o povinných kvótach". "Ale musíme sa pozrieť, či tie solidárne mechanizmy sú také, aké sme si ich predstavovali," dodal. Pre ČR je podľa neho dôležité aj zlepšenie návratovej politiky.



Česká opozícia však túto legislatívu kritizuje, prekáža jej najmä povinná solidarita. Podľa predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša je povinná solidarita protirečením a jediným riešením je, aby sa nelegálni migranti do Európy vôbec nedostali. Dohodnutý pakt označil za "šialený".



Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v stredu dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. V budúcnosti by sa mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ a mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus solidarity s krajinami na juhu Únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)