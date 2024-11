Fiala: Podpora Ukrajiny je pre ČR dôležitá, bojujú za celú Európu

Praha 19. novembra (TASR) - Ukrajina už tisíc dní bojuje nielen za seba, ale aj za hodnoty a bezpečnosť slobodnej Európy. Jej podpora je preto potrebná a životne dôležitá aj pre Česko. Na sociálnej sieti X to v utorok napísal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ruská vojna na Ukrajine trvá už tisíc dní. Tisíc dní plných bolesti, ale aj odvahy a túžby po slobode. Tisíc dní, keď Ukrajina bojuje nielen za svoju krajinu, ale aj za hodnoty a bezpečnosť celej slobodnej Európy. Naša podpora je správna, potrebná a životne dôležitá. Nielen pre Ukrajincov, ale aj pre nás," napísal Fiala.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil vyjadril obdiv všetkým, ktorí sa na Ukrajine bránia ruskej agresii a poďakoval sa tým, ktorí ju celý čas podporujú. "Viem, že je náročné vytrvať, čokoľvek iné by však bolo naším zlyhaním," dodal.



Podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského Ukrajinci dokazujú svetu, že viera, statočnosť a túžba po slobodnom a dôstojnom živote môže zvíťaziť nad zlom. Podotkol, že plnohodnotnej ruskej invázii čelia tisíc dní, ale vojna s Ruskom trvá už 11 rokov. V podpore Kyjeva je preto aj podľa neho nutné vytrvať.



Česko podľa stanice ČT24 poslalo Ukrajine od začiatku ruskej invázie vojenský materiál z armádnych skladov v hodnote 7,3 miliardy korún (takmer 290 miliónov eur) a poskytlo jej humanitárnu a stabilizačnú pomoc vo výške 1,42 miliardy korún (viac ako 56 miliónov eur).



Rezort obrany na sociálnej sieti X doplnil, že ďalšou z foriem pomoci je podpora českých firiem, ktoré pre Ukrajincov vyrábajú výzbroj. Ministerstvo pripomenulo, že na Ukrajinu smeruje munícia a vojenský materiál aj v rámci takzvanej českej muničnej iniciatívy a ďalších programov spolupráce, ktoré financujú spojenci alebo aj Ukrajina.



"Len počas tohto roka už Ukrajina vďaka ČR získala stovky tisíc kusov delostreleckej munície. V súčasnej dobe dodávky vrcholia a týždne na Ukrajinu putujú desiatky tisíc granátov všetkých kalibrov. Logisticky ide o nesmierne náročnú operáciu so zapojením stoviek kamiónov," priblížil aktuálny stav pomoci český rezort obrany.



Pomoc bude pokračovať aj budúci rok. "S darcami už rokujeme o ďalších príspevkoch," dodalo ministerstvo s tým, že je dôležité zachovať kontinuitu dodávok.