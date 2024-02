Fiala:Som rád, že Švédsko bude člen NATO, jeho cesta nebola jednoduchá

Praha 26. februára (TASR) - Český premiér Petr Fiala privítal výsledok hlasovania maďarského parlamentu o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. Pripojenie krajiny k severnému krídlu NATO je podľa neho významný krok k posilneniu kolektívnej obrany spojencov. Uviedol to v pondelok vo videu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Mám radosť z toho, že sa Švédsko stane členom Severoatlantickej aliancie. Cesta k tomu nebola úplne jednoduchá, ale podstatný je výsledok," povedal Fiala. "Švédsko spolu s Fínskom posilní severné krídlo NATO a to je veľmi podstatné pre našu kolektívnu obranu. Je to tiež významné v tejto dobe, keď vidíme dôsledky ruskej agresívnej politiky," podotkol.



Zdôraznil, že v súčasnosti je dôležité, aby členské krajiny NATO dávali minimálne dve percentá HDP na obranu. Pripomenul, že ČR si túto povinnosť stanovila aj do zákona. "Je to teda aj záväzok pre budúce vlády, aby sa o našu obranu a bezpečnosť občanov ČR skutočne starali," dodal.



Rusko chcelo podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéty Pekarovej Adamovej, aby sa NATO oslabilo, ale dosiahlo presný opak. "Armáda Švédska bude vítanou posilou obrannej aliancie, ktorá je zárukou našej bezpečnosti proti agresorovi Putinovi... Sme silnejší než kedykoľvek predtým," napísala na sociálnej sieti X.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil pripomenul, že ČR schválila vstup Švédska aj Fínska do NATO už v auguste 2022. "Vstup oboch severských krajín je veľkým prínosom pre bezpečnosť euroatlantického priestoru," dodal Vystrčil.



Maďarsko v pondelok popoludní ako posledná členská krajina Aliancie ratifikovalo vstup Švédska do NATO. Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP to dlhodobo odkladali a opakovane tvrdili, že v tomto smere Maďarsko nebude posledné. Švédsky premiér Ulf Kristersson deň schválenia ratifikácie v Budapešti označil za historický.