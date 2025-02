Fiala:Treba položiť na stôl peniaze a zbrane, potom zoberú EU vážne

Praha 19. februára (TASR) - Európski lídri, ktorí sa v stredu zúčastnili na ďalšej neformálnej schôdzke o Ukrajine organizovanej francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, sa podľa českého premiéra Petra Fialu zhodli na tom, že je potrebné, aby bola Európa silnejšia a aby jednotlivé štáty, ale aj EÚ, dávali na obranu viac peňazí. Povedal to v stredu v relácii Události na stanici ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ak máme byť braní vážne, musíme byť silnejší ekonomicky, vojensky a musíme pre to niečo urobiť. Obrazne by som povedal, že je potrebné položiť na stôl peniaze a zbrane, a potom nás svet bude brať vážne. Európa to dlho zanedbávala, ale teraz je čas to zmeniť," povedal Fiala.



Hoci vývoj posledných dní týkajúci sa mierových rokovaní označil za posun, nie je podľa neho čas len na diskusie, ale je potrebné konať. Európa môže byť podľa neho silným medzinárodným hráčom a starať sa o svoju bezpečnosť len vtedy, ak bude ekonomicky silná. Podľa Fialu to znamená zbaviť sa zbytočných regulácií a sústrediť sa na konkurencieschopnosť, prosperitu a byť odhodlaní zvýšiť výdaje na obranu.



S výrokom amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je "diktátor bez volieb", ktorý by mal konať rýchlo, lebo inak mu nezostane žiadna krajina, Fiala nesúhlasí. "Donald Trump pravdu nemá. Ale nenechajme sa vyprovokovať jednotlivými výrokmi na sieťach, musíme mať na pamäti ten cieľ, ktorým je bezpečnosť Európy a Česka, a to znamená mať na Ukrajine dlhodobý, trvalý, udržateľný, spravodlivý mier," podotkol.



Na otázku, či by sa českí vojaci podieľali na prípadných mierových jednotkách na Ukrajine, český premiér reagoval, že najskôr je potrebné nejaký mier dosiahnuť. "Keď budeme poznať parametre či už prímeria alebo mieru, môžeme hovoriť o tom, aké budú podmienky pre prípadné mierové jednotky alebo nejakú inú formu vojenskej prítomnosti a až potom môžeme diskutovať, či je to pre ČR alebo iné štáty akceptovateľné," dodal s tým, že je to postoj viacerých krajín.