Fiala:Veľkou bezpečnostnou hrozbou pre ČR je ruská imperiálna politika

Praha 28. augusta (TASR) - Bezpečnostnou hrozbou číslo jeden zostáva pre Česko ruská imperiálna politika. V pondelok to na každoročnej porade českých veľvyslancov povedal premiér Petr Fiala. Pokusy Ruska o opätovné vytvorenie vlastnej sféry vplyvu je podľa jeho slov potrebné zastaviť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je mimo akúkoľvek diskusiu, že ruské pokusy o opätovné vytvorenie sfér vplyvu je potrebné zastaviť, inak to povzbudí nielen Putinov režim, ale aj ďalších agresorov," vyhlásil Fiala.



Šance na rýchle vyriešenie konfliktu sa podľa neho ukázali ako malé a stále sa zmenšujú. A dôsledky ruskej agresie sa do istej miery podpisujú aj na nervozite, ktorú ľudia v ČR pociťujú. "Musíme neustále na všetkých úrovniach vysvetľovať, že naša solidarita zachraňuje konkrétne ľudské životy," zdôraznil Fiala.



Veľvyslancom sa prihovoril aj šéf českej diplomacie Jan Lipavský, ktorý rovnako zdôraznil hrozbu zo strany Ruska. Súčasný tamojší režim označil za "putinizmus". Je to podľa jeho slov zmes imperializmu vychádzajúceho z ruskej a sovietskej koloniálnej histórie, s odkazmi na pravoslávny mysticizmus a stavajúci na metódach KGB a petrohradskej mafie. "Ak sa Rusko putinizmu nezbaví, tak nech bude v Kremli sedieť ktokoľvek, vždy bude závislý na potláčaní slobôd vnútri aj mimo Rusko," zdôraznil Lipavský.



Vlani v tomto období mohol podľa neho Západ ešte dúfať, že Rusko začne v otázke Ukrajiny hľadať cesty späť k rokovaciemu stolu. Dnes je však už zjavné, že ich nehľadá a cieli ďalej než len na jej ovládnutie, myslí si minister. Dodal, že ČR pevne stojí za mierovým plánom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V tejto chvíli je to podľa Lipavského jediné východisko z vojny.



Úlohou pre demokratické krajiny je podľa neho vytláčať Rusko z pozícií v medzinárodných organizáciách. "Musíme oslabiť jeho vplyv. Česko patrí v tejto oblasti medzi najaktívnejšie krajiny," vyzdvihol Lipavský.



Okrem hrozby zo strany Ruska hovoril aj o Číne. "Čína sa svojimi činmi stále viac stáva nielen konkurentom, ale aj systémovým rivalom, ktorý sa snaží zmeniť svetový poriadok podľa svojich predstáv," povedal Lipavský. Rastúca asertivita až agresivita Pekingu je podľa jeho slov pre ČR ohrozením a prináša riziká. Rovnako ako to už ČR urobila v prípade Ruska, aj smerom k Číne pripravuje revíziu vzťahov.



Českí diplomati sa každoročne koncom leta schádzajú v Černínskom paláci v Prahe na trojdňovej porade. Popoludní sa im prihovorí aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.