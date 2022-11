Fiala:Východiskom z krízy je REPowerEU,zníži závislosť na ruskom plyne

Praha/Šarm aš-Šajch 8. novembra (TASR) - Revolučný balíček Európskej únie REPowerEU by mal byť východiskom z krízy a mal by tiež znížiť závislosť na ruskom plyne a fosílnych palivách. Povedal to na summite svetových lídrov v Egypte český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala na summite hovoril ako premiér krajiny, ktorá predsedá Rade EÚ. Ruská agresia na Ukrajine má podľa jeho slov okrem tragických následkov tiež negatívny vplyv na oblasť životného prostredia a klímy.



Mnoho krajín v Európe musí preto využívať oveľa viac fosílnych palív než očakávali. "Musia si zaistiť dostatok energie na to, aby ich ľudia mohli žiť v teple," povedal Fiala. Únia podľa neho zareagovala na vojnu rýchlo práve vytvorením balíčka REPowerEU, ktorý by mal európskym krajinám pomôcť odpútať sa od ruského plynu.



Európske ambície boli v oblasti boja so zmenami klímy vždy vysoké a EÚ je ochotná v tom pokračovať, povedal český premiér. "Ako predsedajúca krajina EÚ pracujeme na dokončení balíčku Fit for 55. Je to kľúčový legislatívny rámec, ktorý by mal pomôcť dosiahnuť naše ciele," spresnil predseda vlády ČR. Oba balíčky podľa neho pomôžu zlepšiť energetickú účinnosť a urýchlia prechod na čisté energie.



Prispôsobovanie sa zmenám klímy je podľa neho základným kameňom aj českej klimatickej politiky. "Moja vláda plánuje postupne prestať používať uhlie a zamerať sa na obnoviteľné zdroje aj jadrovú energetiku a tiež chceme maximalizovať úspory," povedal Fiala s tým, že Česko chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Boj so zmenami klímy nie je podľa predsedu vlády len "domáca bitka", musí sa spolupracovať s ďalšími štátmi a regiónmi. Rozvojové krajiny potrebujú pomôcť s týmito krokmi a s riešením škôd. "V tomto ohľade sa naša vláda rozhodla obnoviť príspevky do Fondu pre zelenú klímu, kam od roku 2024 budeme prispievať jeden milión dolárov," dodal český premiér.



V poradí 27. Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) potrvá v egyptskom Šarm aš-Šajchu do 18. novembra. Popri rokovaniach sa v pondelok a utorok uskutočnil summit viac ako 120 svetových lídrov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)