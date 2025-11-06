Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Zahraničie

Fialova vláda schválila svoju demisiu

.
Líder koalície SPOLU Petr Fiala. Foto: TASR/AP

Fialov kabinet bude vládnuť v demisii dovtedy, kým prezident nevymenuje novú vládu.

Autor TASR
,aktualizované 
Praha 6. novembra (TASR) - Vláda Petra Fialu vo štvrtok rozhodla o podaní demisie. Urobila tak na základe ústavy po tom, čo sa v stredu skončila ustanovujúca schôdza Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Fiala demisiu odovzdá prezidentovi Petrovi Pavlovi vo štvrtok popoludní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Urobíme všetko pre to, aby odovzdanie moci bolo plynulé a bez komplikácií a v prospech občanov ČR. Samozrejme, z opozície budeme dôsledne kontrolovať kroky novej vlády, ale teraz urobíme skutočne všetko pre to, aby sa odovzdanie moci v ČR uskutočnilo čo najplynulejšie a najdôstojnejšie,“ podotkol Fiala.

Uplynulé volebné obdobie bolo podľa neho veľmi náročné. Pripomenul, že jeho kabinet sa musel zaoberať covidovou pandémiou, energetickou krízou, vysokou infláciou a všetkými dôsledkami vojny na Ukrajine. „Prevzali sme krajinu v stave, keď tu boli verejné financie v rozvrate. Bolo tu mnoho vonkajších vplyvov, ktoré pôsobili na to, s čím sme sa museli vyrovnávať a čo sme museli robiť. Som presvedčený, že aj napriek tomu, že sme všetko neurobili dokonale, sme týmito skúškami prešli so cťou... ČR dnes odovzdáme v oveľa lepšej kondícii, než v akej sme ju pred štyrmi rokmi preberali,“ povedal končiaci premiér.

Dúfa, že nastupujúca vláda bude okrem „veľkých slov a sľubov“, ktoré podľa neho znamenajú zadlžovanie budúcich generácií, aspoň v niečom pokračovať v potrebných zmenách, aby mali v Česku mladí ľudia perspektívu dobrého života.

Fialov kabinet bude vládnuť v demisii dovtedy, kým prezident nevymenuje novú vládu. Podľa odhadov českých politológov a komentátorov by k tomu mohlo dôjsť do polovice decembra. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa totiž už chce zúčastniť na summite EÚ, ktorý sa uskutoční 18. a 19. decembra.

(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie