Fico v piatok navštívi Rumunsko, stretne sa aj s prezidentom
Fica v Rumunsku prijme prezident Nicušor Dan a premiér Ilie Bolojan.
Bukurešť 25. marca (TASR) - Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v piatok odcestuje do Rumunska. Sprevádzať ho budú minister obrany Robert Kaliňák a ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Navštívia Bukurešť a mesto Oradea (Veľký Varadín) na západe krajiny, kde sa stretnú so slovenskou komunitou. TASR o tom informuje podľa agentúry Agerpres, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR).
„Táto návšteva má mimoriadny význam, keďže ide o prvú oficiálnu návštevu slovenského premiéra v slovenských komunitách v Rumunsku,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú zaslal poslanec dolnej komory rumunského parlamentu Adrian-Miroslav Merka, ktorý je predsedom DZSČR a v parlamente zastupuje slovenskú a českú komunitu v Rumunsku.
Fica v Rumunsku prijme prezident Nicušor Dan a premiér Ilie Bolojan. Predseda rumunskej vlády následne bude slovenskú delegáciu sprevádzať do mesta Oradea, kde sa stretnú s predstaviteľmi slovenskej komunity z Aradskej, Biharskej, Klužskej, Satumarskej, Siladskej a Temešvárskej župy.
Na podujatí sa zúčastní viac ako 100 členov slovenskej komunity v Rumunsku, vrátane vedenia DZSČR, zástupcov slovenských cirkví, riaditeľov vzdelávacích inštitúcií s výučbou v slovenčine, vedúcich miestnych organizácií, ako aj zástupcov miestnej správy.
„Táto návšteva má mimoriadny význam, keďže ide o prvú oficiálnu návštevu slovenského premiéra v slovenských komunitách v Rumunsku,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú zaslal poslanec dolnej komory rumunského parlamentu Adrian-Miroslav Merka, ktorý je predsedom DZSČR a v parlamente zastupuje slovenskú a českú komunitu v Rumunsku.
Fica v Rumunsku prijme prezident Nicušor Dan a premiér Ilie Bolojan. Predseda rumunskej vlády následne bude slovenskú delegáciu sprevádzať do mesta Oradea, kde sa stretnú s predstaviteľmi slovenskej komunity z Aradskej, Biharskej, Klužskej, Satumarskej, Siladskej a Temešvárskej župy.
Na podujatí sa zúčastní viac ako 100 členov slovenskej komunity v Rumunsku, vrátane vedenia DZSČR, zástupcov slovenských cirkví, riaditeľov vzdelávacích inštitúcií s výučbou v slovenčine, vedúcich miestnych organizácií, ako aj zástupcov miestnej správy.