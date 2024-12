Fidan a Blinken diskutovali o potrebe spolupráce so sýrskou vládou

Ankara 29. decembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu v telefonáte so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom diskutoval o potrebe spolupracovať s novou sýrskou vládou s cieľom zabezpečiť riadne ukončenie prechodného obdobia. Oznámilo to turecké ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Fidan podľa hovorcu ministerstva Blinkenovi povedal, že Ankara podporuje úsilie nových sýrskych predstaviteľov "zabezpečiť územnú celistvosť a bezpečnosť" krajiny.



Turecký minister v telefonáte tiež uviedol, že Turecko nedovolí kurdským milíciám Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), aby sa ukrývali v Sýrii.



Turecko viní YPG z napojenia na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorú považuje za "teroristickú" skupinu. Ankara dlhodobo kritizuje podporu USA Kurdmi vedeným Sýrskym demokratickým silám (SDF) na severe Sýrie. YPG je hlavnou zložkou SDF, píše AFP. Spojené štáty však dlhodobo považujú SDF, ktoré stáli na čele bojov, v ktorých boli v roku 2019 porazení džihádisti zo skupiny Islamský štát (IS), za kľúčové pre zabránenie opätovnému vzostupu džihádistov v oblasti.



Šéf americkej diplomacie podľa vyhlásenia svojho ministerstva zdôraznil, že je potrebné podporiť politický proces vedený Sýriou a vlastnený Sýriou, ktorý "podporuje ľudské práva a uprednostňuje inkluzívnu a reprezentatívnu vládu". Ministri rokovali aj o tom, ako zabrániť terorizmu, ktorý by ohrozoval bezpečnosť Turecka a Sýrie, uvádza sa vo vyhlásení.



Sýrski povstalci vedení skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), kedysi napojenou na al-Káidu, spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Úspešne ju zavŕšili 8. decembra dobytím Damasku. Asad následne ušiel do Moskvy. Zvrhnutím jeho režimu sa v Sýrii skončila 13-ročná občianska vojna aj polstoročná vláda klanu Asadovcov.