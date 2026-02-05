Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fidan chce počas návštevy Kosovej tlačiť na modernizáciu colnej únie

Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Foto: TASR/AP

Kosová má do Turecka pricestovať v piatok.

Autor TASR
Ankara 5. februára (TASR) - Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan bude počas piatkovej návštevy komisárky pre rozširovanie EÚ Marty Kosovej presadzovať rýchle obnovenie rokovaní o modernizácii colnej únie medzi oboma stranami. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok uviedol zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR.

Turecko je kandidátskou krajinou EÚ od roku 1999. Jeho prístupový proces je však v posledných rokoch pozastavený pre otázky ľudských práv a oslabenie demokratických princípov.

Kosová má do Turecka pricestovať v piatok. Colná únia medzi EÚ a Tureckom platí od roku 1995, no vzťahuje sa len na priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske produkty. Ankara opakovane žiadala o rokovania o jej modernizácii.

Fidan chce počas stretnutia zdôrazniť, že rokovania o modernizácii colnej únie sa musia začať bezodkladne. Zároveň bude presadzovať spoluprácu v oblasti migrácie „na základe spravodlivého rozdelenia bremena a zodpovednosti v súlade s realitou v teréne“, uviedol zdroj.

Podľa dohody z roku 2016 Turecko výrazne pomohlo spomaliť migráciu do Európy a súhlasilo s prijímaním migrantov, ktorí prešli jeho územím, výmenou za finančnú podporu EÚ na pomoc viac než štyrom miliónom utečencov v Turecku.

Fidan zároveň očakáva, že EÚ dôsledne implementuje rozhodnutie z júla uľahčiť vízový režim pre tureckých občanov, čím sa zjednoduší ich cestovanie do schengenského priestoru.
