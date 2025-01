Fidan hrozí vojenskou operáciou proti sýrskym kurdským bojovníkom

Ankara 8. januára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v utorok varoval, že Turecko začne vojenskú operáciu proti kurdským silám v Sýrii, ak nesplnia podmienky Ankary na "nekrvavý" prechod moci po páde dlhoročného prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Urobíme, čo bude potrebné," ak Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) nesplnia naše požiadavky, povedal Fidan pre televíznu stanicu CNN Turk. Na otázku, čo by to mohlo znamenať, odpovedal "vojenskú operáciu".



Povstalci vedení islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) spustili 27. novembra ofenzívu, počas ktorej v rýchlom slede dobyli niekoľko kľúčových miest a o 11 dní neskôr obsadili hlavné mesto Damask, odkiaľ Asad utiekol do Ruska. Jeho pád podľa AFP vyvolal obavy, že Turecko priamo zasiahne v Sýrii proti kurdským silám.



Turecko považuje YPG za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá bojuje proti tureckému štátu a je zakázaná ako teroristická organizácia Ankarou, Washingtonom i Európskou úniou.



"Ultimátum, ktoré sme im (YPG) dali prostredníctvom Američanov, je jasné," uviedol turecký minister.



"Medzinárodní bojovníci, ktorí prišli z Turecka, Iránu a Iraku, musia okamžite opustiť Sýriu. V súčasnosti nevidíme ani žiadne prípravy ani úmysly v tomto smere a čakáme," dodal Fidan.



Šéf rezortu diplomacie tiež povedal, že Turecko je schopné prevziať správu nad väzeniami a záchytnými tábormi, v ktorých sú držaní džihádisti Islamského štátu (IS) v Sýrii, ak to nové vedenie krajiny nebude schopné urobiť, píše AFP.