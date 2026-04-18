Fidan: Izrael využíva bezpečnosť ako zámienku na získanie územia
Podľa slov šéfa tureckej diplomacie Izrael vytvoril na medzinárodnej scéne ilúziu, keď tvrdí, že koná v záujme svojej vlastnej bezpečnosti.
Autor TASR
Ankara 18. apríla (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu obvinil Izrael z toho, že využíva bezpečnosť ako zámienku na získanie „ďalšieho územia“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izrael neusiluje o vlastnú bezpečnosť. Izrael sa usiluje o viac územia. Vláda (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua vyžíva bezpečnosť ako zámienku na okupáciu ďalšieho územia,“ povedal Fidan na Antalyjskom diplomatickom fóre.
Podľa slov šéfa tureckej diplomacie Izrael vytvoril na medzinárodnej scéne ilúziu, keď tvrdí, že koná v záujme svojej vlastnej bezpečnosti. „No najmä v posledných rokoch je veľmi jasné, že ide o viac, než len to,“ konštatoval.
Na palestínskych územiach, v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, vo východnom Jeruzaleme, a teraz smerom k Libanonu a Sýrii, ide podľa Fidana o „pokračujúcu okupáciu a expanzionizmus v regióne“.
„Myslím si, že toto sa musí zastaviť...Izrael musí vedieť, že jedinou cestou, ako žiť v tomto regióne v mieri...je nechať ostatné krajiny užívať si vlastnú bezpečnosť, územnú celistvosť a slobodu, a nepoužívať voči nim silu,“ dodal.
Francúzska tlačová agentúra konštatuje, že napätie medzi Tureckom a Izraelom postupne eskaluje od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.
Fidan v pondelok vyhlásil, že Izrael „nedokáže existovať bez nepriateľa“ a vláda Netanjahua sa teraz snaží ako takého vykresliť práve Turecko.
Vyjadril sa tak po tom, čo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa pred „možnými provokáciami a sabotážami“, ktoré by mohli ohroziť dočasnú dohodu o prímerí medzi USA, Izraelom a Iránom. Netanjahu v sobotu vyhlásil, že Tel Aviv bude naďalej vystupovať proti Teheránu a jeho regionálnym spojencom.
