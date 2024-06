Fidan po stretnutí s Lipavským: Izrael robí v Gaze etnické čistky

Praha/Ankara 25. júna (TASR) - Vojna na Ukrajine a izraelská ofenzíva v Pásme Gazy by podľa tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana mohli eskalovať do rozsiahlych regionálnych konfliktov či dokonca svetovej vojny. V súvislosti s konfliktom na Blízkom východe Fidan zdôraznil, že Izrael pokračuje "v doslova etnických čistkách" a každý deň pácha nové vojnové zločiny. Povedal to v utorok v Ankare po stretnutí s českým ministrom Janom Lipavským, informuje spravodajkyňa TASR.



Vo vojne na Ukrajine podľa Fidana hrozí riziko použitia zbraní hromadného ničenia. Želaním Ankary je, aby strany konfliktu zasadli za rokovací stôl, podotkol Fidan.



"Zdôrazňujeme dôležitosť toho, aby Ukrajina aj Rusko prejavili odhodlanie ukončiť krviprelievanie svojimi víziami mieru," povedal turecký minister podľa agentúry Anadolu. Lipavský to neskôr vo vysielaní stanice ČT24 komentoval slovami, že na to zatiaľ nie je vôľa. "Bolo by krásne dosiahnuť nejaký mier, ale na druhej strane, v tejto chvíli ešte nie je žiadna vôľa tých strán sa spolu rozprávať," myslí si šéf českej diplomacie.



Lipavský schôdzku podľa svojich slov využil aj na to, aby sa informoval o nedávnej návšteve Fidana v Moskve. Zaujímalo ho, ako schôdzka prebiehala. "Dva dni po tej návšteve prišiel Putin s nejakými požiadavkami. Avšak ja si myslím, že skutočné požiadavky sú skôr tie, ktoré prezentoval krátko pred inváziou na Ukrajine, teda totálne prekreslenie bezpečnostnej architektúry v Európe," dodal.



Ocenil, že Turecko spolupracuje a dodržiava sankcie proti Rusku, ktoré sa viažu na vojenský materiál alebo materiál dvojakého použitia. Ankare sa tiež poďakoval za všetku pomoc, ktorú poskytuje Ukrajine.



Potvrdil, že na tému konfliktu na Blízkom východe, v ktorej majú odlišné postoje, mali s Fidanom otvorený rozhovor. "Česká pozícia je dlhodobo známa, nijako sa tým netajíme. Tu v Turecku môžem len zopakovať, že sa vždy riadime medzinárodným právom," povedal Lipavský. Turecký pohľad na otázky regionálnej alebo globálnej bezpečnosti je podľa neho v mnohých témach rovnaký ako český, lebo je zladený v rámci NATO. Podotkol však, že Turecko má vlastné záujmy a vlastnú politiku, ktorú sa nebojí dávať na obdiv.



Fidan sa na záver poďakoval za českú podporu prístupového procesu Turecka do EÚ.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)