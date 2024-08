Fidan rokoval s predstaviteľmi sýrskych opozičných organizácií

Ankara 9. augusta (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan sa vo štvrtok stretol s predstaviteľmi hlavných sýrskych opozičných organizácií, s ktorými rokoval o politickom riešení ukončenia občianskej vojny v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Fidan na stretnutí s lídrom Sýrskej národnej koalície Hádím Bahrom, predsedom Sýrskej vyjednávacej komisie Bádirom Džamúsom a predsedom dočasnej sýrskej vlády Abdurrahmánom Mustafom diskutoval o aktuálnom vývoji konfliktu v Sýrii a o podpore Turecka "zmysluplnému a realistickému dialógu a rokovaniam" o politickom riešení podporovanom OSN, uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí.



Turecko pôvodne zamýšľalo zvrhnúť režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada, keď v roku 2011 vypukol konflikt v Sýrii násilným potlačením pokojných demonštrantov. Ankara sa však po podpore rôznych povstaleckých skupín neskôr zamerala na to, aby zabránila kurdským silám ovládnuť oblasti na severe Sýrie. Od roku 2016 uskutočnilo Turecko v Sýrii niekoľko vojenských operácií s cieľom vytlačiť kurdské milície od svojich hraníc.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podľa AFP už dlhšie naznačuje, že by mohol prehodnotiť svoje vzťahy so svojím sýrskym náprotivkom. Začiatkom júla povedal, že by mohol Asada kedykoľvek pozvať do Turecka.



Na základe údajov OSN sa v Turecku nachádza približne 3,2 milióna sýrskych utečencov z celkového počtu 85 miliónov obyvateľov. Niektorí odporcovia tureckého prezidenta sľubujú, že utečencov pošlú späť do Sýrie.



Občianska vojna v Sýrii si vyžiadala viac ako pol milióna mŕtvych a ďalšie milióny ľudí boli prinútené opustiť svoje domovy.