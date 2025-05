Šéf tureckej diplomacie: Rozpustenie PKK má pre mier historický význam

Ankara 12. mája (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v pondelok vyhlásil, že rozhodnutie vedenia Strany kurdských pracujúcich (PKK) o svojom rozpustení a ukončení ozbrojených aktivít proti Turecku má „historický význam“ pre trvalý mier v regióne. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



„Rozhodnutie PKK je historickým a dôležitým rozhodnutím, najmä pokiaľ ide o trvalý mier a stabilitu v našom regióne,“ vyhlásil šéf tureckej diplomacie.



Fidan na spoločnej tlačovej konferencii so svojimi sýrskymi a jordánskymi rezortnými kolegami uviedol, že budú prijaté praktické kroky na rozpustenie PKK a Turecko bude tento proces pozorne sledovať.



Na udalosti v pondelok reagovala aj EÚ, ktorá vyzvala „všetky strany, aby využili túto príležitosť“ na dosiahnutie mieru. „EÚ sa domnieva, že začatie dôveryhodného mierového procesu zameraného na politické riešenie kurdskej otázky by bolo pozitívnym krokom na dosiahnutie mierového a udržateľného riešenia,“ povedal novinárom hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni.



Rozpustenie PKK na tlačovej konferencii pozitívne prijal sýrsky minister zahraničných vecí Asaad Hasan Šajbání. „V mene Sýrskej arabskej republiky blahoželám tureckej vláde a jej ľudu k nedávnej dohode so Stranou kurdských pracujúcich (PKK). Tento krok predstavuje kľúčový moment nielen pre vnútornú bezpečnosť Turecka, ale aj pre stabilitu nášho regiónu ako celku,“ uviedol.



PKK desaťročia viedla ozbrojené povstanie proti tureckej vláde. V pondelok oznámila svoje rozpustenie a ukončenie bojov. Na takýto krok ju koncom februára vyzval jej väznený vodca Abdullah Öcalan.



PKK Öcalan založil v roku 1978 na myšlienkach marxizmu. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr svoje požiadavky zmiernila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu.