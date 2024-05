Fidan: Turecko nechce, aby sa NATO zapojilo do vojny na Ukrajine

Ankara 31. mája (TASR) - Turecko podporuje pokračovanie pomoci Ukrajine, nechce však, aby sa Severoatlantická aliancia (NATO) zapojila do vojny s Ruskom, vyhlásil v piatok šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Fidan takto reagoval na kroky ďalších členov NATO, ktorí povolili Ukrajine zasahovať ciele na ruskom území ich zbraňami. Medzi nimi sú napríklad Spojené štáty, Nemecko či Česko. Túto myšlienku podporuje aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Podľa Slovenska ide o bilaterálnu záležitosti zainteresovaných štátov.



"Podporujeme pokračovanie pomoci Ukrajine a jej úsilie odolať (Rusku), ale nechceme, aby sa NATO zúčastnilo na tejto vojne. Myslíme si, že medzi týmito dvoma vecami musí byť zachovaná rovnováha, a to tak zo strany členských štátov, ako aj zo strany Aliancie," uviedol turecký minister.



Varoval, že prebiehajúci konflikt by sa v opačnom prípade mohol rozšíriť a vyvolať ešte horšiu krízu.



Ankara si podľa AFP dokázala zachovať priaznivé diplomatické vzťahy s Ruskom aj napadnutou Ukrajinou od začiatku invázie vo februári 2022.



Spojené štáty ešte vo štvrtok večer povolili Ukrajine zasahovať ciele na území Ruska americkými zbraňami. Ukrajina o uvoľnenie obmedzení na ich použitie požiadala po niekoľkých týždňoch ruských útokov na východoukrajinské mesto Charkov a ofenzíve v pohraničnej Charkovskej oblasti.