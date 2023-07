Fidan: Turecko nepodľahne tlaku, aby schválilo vstup Švédska do NATO

Ankara 4. júla (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v utorok upozornil, že Turecko nepodľahne tlaku, aby ratifikovalo žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Ankara podľa neho stále posudzuje, či Štokholm bude pre NATO prínosom alebo záťažou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Fidan má o švédskej žiadosti vstúpiť do NATO tento týždeň v Bruseli diskutovať so svojím švédskym kolegom Tobiasom Billströmom. NATO dúfa, že Švédsko sa stane jej členom do budúcotýždňového summitu Aliancie vo Vilniuse.



Švédsku žiadosť blokujú Turecko a Maďarsko, ktoré majú spory so Štokholmom či Bruselom. Vstup nového člena si vyžaduje súhlas všetkých členských krajín NATO.



"Využívanie časovej tiesne neschvaľujeme ako metódu (rokovania)," povedal Fidan na tlačovej konferencii. Ankaru rozhnevalo rozhodnutie švédskych úradov povoliť minulotýždňový protest spojený s pálením Koránu pred mešitou v centre Štokholmu.



Šéf tureckej diplomacie označil demonštráciu za príklad, keď Švédsko nedodržalo dohodu s Tureckom podpísanú vlani v Madride.



"Švédsky bezpečnostný systém nie je schopný zastaviť provokácie. To Severoatlantickej aliancii neprináša väčšiu silu, ale viac problémov," uviedol Fidan. "Keď hovoríme o členstve Švédska v NATO z hľadiska stratégie a bezpečnosti, ide o to, či bude prínosom alebo záťažou," dodal.



Švédske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu označilo pálenie koránu v centre Štokholmu za "islamofóbne". Zároveň však uviedlo, že švédska ústava garantuje slobodu zhromažďovania, prejavu a organizovanie protestov.



Švédska polícia pôvodne stredajší protest pred štokholmskou mešitou povolila, ale jeho organizátora neskôr obvinila "z agitácie proti etnickým a národnostným skupinám".