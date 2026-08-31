< sekcia Zahraničie
Fidan: Turecko presadzuje uzavretie novej dohody o obilí
Fidan povedal, že Turecko o tejto záležitosti komunikuje s Kyjevom aj Moskvou.
Autor TASR
Ankara 31. augusta (TASR) - Turecko sa usiluje o novú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou týkajúcu sa vývozu obilia cez Čierne more, uviedol v pondelok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Fidan povedal, že Turecko o tejto záležitosti komunikuje s Kyjevom aj Moskvou. „Pracujeme na ďalšej dohode, podobnej obilnej dohode,“ skonštatoval minister.
Šéf tureckej diplomacie odkazoval na tzv. Čiernomorskú iniciatívu z rokov 2022 až 2023, ktorá Rusku a Ukrajine ako významným vývozcom obilia umožňovala naďalej zásobovať svetové trhy. Tá zlyhala po tom, ako Moskva obvinila Kyjev a Západ, že nedodržali svoje záväzky vyplývajúce z dohody.
Fidan okrem toho vyzval obe strany na zdržanlivosť v súvislosti s útokmi dronmi na plavidlá v Čiernom mori. Tieto údery sú podľa neho hrozbou nielen pre ľudí, ale aj pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť.
DPA informuje, že Rusko a Ukrajina patria medzi popredných vývozcov pšenice. Ak ich dodávky vypadnú zo svetového trhu, existujú obavy nielen z vyšších cien, ale aj z nedostatku potravín či dokonca hladomoru, napríklad v afrických krajinách.
Z dôvodu vzájomných útokov v Čiernom mori sa tam v súčasnosti takmer vôbec neplavia lode prepravujúce obilie.
Situácia v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine, a najmä námorný konflikt v Čiernom mori, bude podľa DPA témou rokovaní prezidentov Turecka a Ruska - Recepa Tayyipa Erdogana a Vladimira Putina - v utorok v Kirgizsku.
Ukrajina v auguste navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori, pričom tento návrh odovzdala cez sprostredkovateľa. Moskva však odmietla myšlienku takéhoto prímeria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že nevidia žiadny dôvod na „polovičné opatrenia“.
Fidan povedal, že Turecko o tejto záležitosti komunikuje s Kyjevom aj Moskvou. „Pracujeme na ďalšej dohode, podobnej obilnej dohode,“ skonštatoval minister.
Šéf tureckej diplomacie odkazoval na tzv. Čiernomorskú iniciatívu z rokov 2022 až 2023, ktorá Rusku a Ukrajine ako významným vývozcom obilia umožňovala naďalej zásobovať svetové trhy. Tá zlyhala po tom, ako Moskva obvinila Kyjev a Západ, že nedodržali svoje záväzky vyplývajúce z dohody.
Fidan okrem toho vyzval obe strany na zdržanlivosť v súvislosti s útokmi dronmi na plavidlá v Čiernom mori. Tieto údery sú podľa neho hrozbou nielen pre ľudí, ale aj pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť.
DPA informuje, že Rusko a Ukrajina patria medzi popredných vývozcov pšenice. Ak ich dodávky vypadnú zo svetového trhu, existujú obavy nielen z vyšších cien, ale aj z nedostatku potravín či dokonca hladomoru, napríklad v afrických krajinách.
Z dôvodu vzájomných útokov v Čiernom mori sa tam v súčasnosti takmer vôbec neplavia lode prepravujúce obilie.
Situácia v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine, a najmä námorný konflikt v Čiernom mori, bude podľa DPA témou rokovaní prezidentov Turecka a Ruska - Recepa Tayyipa Erdogana a Vladimira Putina - v utorok v Kirgizsku.
Ukrajina v auguste navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori, pričom tento návrh odovzdala cez sprostredkovateľa. Moskva však odmietla myšlienku takéhoto prímeria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že nevidia žiadny dôvod na „polovičné opatrenia“.