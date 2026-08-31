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Fidan: Turecko presadzuje uzavretie novej dohody o obilí

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Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan vystupuje na tlačovej konferencii po prvom zasadnutí Strategického výboru pre politiku a obranu, zriadeného na základe Spoločnej dohody o obrane z Mekky; Istanbul, Turecko, pondelok 31. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Fidan povedal, že Turecko o tejto záležitosti komunikuje s Kyjevom aj Moskvou.

Autor TASR
Ankara 31. augusta (TASR) - Turecko sa usiluje o novú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou týkajúcu sa vývozu obilia cez Čierne more, uviedol v pondelok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Fidan povedal, že Turecko o tejto záležitosti komunikuje s Kyjevom aj Moskvou. „Pracujeme na ďalšej dohode, podobnej obilnej dohode,“ skonštatoval minister.

Šéf tureckej diplomacie odkazoval na tzv. Čiernomorskú iniciatívu z rokov 2022 až 2023, ktorá Rusku a Ukrajine ako významným vývozcom obilia umožňovala naďalej zásobovať svetové trhy. Tá zlyhala po tom, ako Moskva obvinila Kyjev a Západ, že nedodržali svoje záväzky vyplývajúce z dohody.

Fidan okrem toho vyzval obe strany na zdržanlivosť v súvislosti s útokmi dronmi na plavidlá v Čiernom mori. Tieto údery sú podľa neho hrozbou nielen pre ľudí, ale aj pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť.

DPA informuje, že Rusko a Ukrajina patria medzi popredných vývozcov pšenice. Ak ich dodávky vypadnú zo svetového trhu, existujú obavy nielen z vyšších cien, ale aj z nedostatku potravín či dokonca hladomoru, napríklad v afrických krajinách.

Z dôvodu vzájomných útokov v Čiernom mori sa tam v súčasnosti takmer vôbec neplavia lode prepravujúce obilie.

Situácia v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine, a najmä námorný konflikt v Čiernom mori, bude podľa DPA témou rokovaní prezidentov Turecka a Ruska - Recepa Tayyipa Erdogana a Vladimira Putina - v utorok v Kirgizsku.

Ukrajina v auguste navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori, pričom tento návrh odovzdala cez sprostredkovateľa. Moskva však odmietla myšlienku takéhoto prímeria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že nevidia žiadny dôvod na „polovičné opatrenia“.
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