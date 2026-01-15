Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fidan: Turecko rokuje s Pakistanom a Saudskou Arábiou o obrane

Obranná dohoda medzi Pakistanom a Saudskou Arábiou vyvolala množstvo otázok, najmä ohľadom jadrových zbraní, keďže Islamabad ich niekoľko desiatok vlastní.

Ankara 15. januára (TASR) - Turecko rokuje s Pakistanom a Saudskou Arábiou o pripojení sa k obrannej aliancii založenej týmito dvoma krajinami vlani v septembri, povedal vo štvrtok novinárom turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

„V súčasnosti o tom rokujeme, ale zatiaľ nebola podpísaná žiadna dohoda,“ uviedol Fidan.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má podľa ministra „širšiu a komplexnejšiu víziu“ a jeho cieľom je vytvoriť väčšiu platformu.

Obranná dohoda medzi Pakistanom a Saudskou Arábiou vyvolala množstvo otázok, najmä ohľadom jadrových zbraní, keďže Islamabad ich niekoľko desiatok vlastní. Dohodu podpísali len niekoľko mesiacov po štvordňovom konflikte medzi Pakistanom a Indiou z mája minulého roka. Pri raketových a dronových útokoch či delostreleckej paľbe vtedy zahynulo na oboch stranách viac než 70 ľudí. Išlo o najhoršie bojové strety medzi týmito susediacimi krajinami vyzbrojenými jadrovými zbraňami od roku 1999.

Pakistan a India sa dlhodobo navzájom obviňujú z podpory militantov snažiacich sa o destabilizáciu situácie v oboch krajinách.

Podľa pozorovateľov Saudská Arábia zohrala kľúčovú úlohu pri upokojení tohto konfliktu.
