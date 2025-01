Fidan tvrdí, že sýrski kurdskí bojovníci budú eliminovaní

Ankara 6. januára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v pondelok vyhlásil, že je "len otázkou času", kedy budú sýrski kurskí bojovníci zlikvidovaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Podmienky v Sýrii sa zmenili. Veríme, že je len otázkou času, než budú PKK/YPG eliminované," povedal Fidan. Turecko viní kurdské milície Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) z napojenia na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara považuje za "teroristickú" skupinu.



Šéf tureckej diplomacie tiež varoval akúkoľvek podporu Západu pre kurdských bojovníkov v Sýrii. "Ak vy (Západ) máte iné ciele v regióne, ak chcete slúžiť ďalšej politike tým, že budete používať Dáiš ako zámienku na povzbudenie PKK, tak ani na to nie je miesto," dodal Fidan, pričom pre pomenovanie Islamský štát (IS) použil akronym Dáiš.



YPG tvoria hlavnú zložku Sýrskych demokratických síl (SDF) podporovaných Spojenými štátmi, ktoré stáli na čele bojov, v ktorých boli v roku 2019 porazení džihádisti zo skupiny Islamský štát (IS), za kľúčové pre zabránenie opätovnému vzostupu džihádistov v oblasti.



Nový faktický líder Sýrie Ahmad Šara, ktorého povstalecká skupina Hajaj Tahrír aš-Šám zvrhla sýrskeho prezidenta Bašára Asada, má dlhodobé väzby s Tureckom a v nedeľu uviedol, sily vedené Kurdmi by mali byť integrované do národnej armády, píše AFP.



Podľa AFP existujú obavy, že po zvrhnutí Asada by sa mohol vytvoriť priestor pre IS, aby opäť nabral silu. Skupina prežila v Iraku aj v Sýrii napriek zničeniu jej tzv. kalifátu, ktorý trval v rokoch 2014 až 2019, pripomína AFP.



"Dáiš je jedom pre moslimské spoločnosti. Samozrejme, že využívanie nášho náboženstva na brutálne zabíjanie ľudí... (a) vytváranie chaosu nie je niečo, o čom budeme mlčať," povedal Fidan a dodal, že je veľmi dôležité, aby IS "opäť nepovstal".