Kövér tvrdí, že Maďarsko nie je v kríze, avšak svet má veľké problémy

Budapešť 7. októbra (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz a ani Maďarsko nie sú v žiadnej kríze, avšak svet má nepochybne veľké problémy. Vyhlásil to v rozhovore pre denník Magyar Nemzet zverejnenom v pondelok predseda parlamentu a zakladateľ Fideszu László Kövér, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kövér tak reagoval na tvrdenie, podľa ktorého sa v kruhoch Fideszu vynorili obavy, že sa v rámci strany urobili viaceré chyby, ako napríklad prípad udelenia milosti bývalou prezidentkou Katalin Novákovou v kauze muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove. Predseda parlamentu v tejto súvislosti vyjadril názor, že vládnutie prináša aj ľudské pochybenia.



"Ani Fidesz, ani krajina nie je v kríze, ale svet má nepochybne veľké problémy. Je zvláštnym vrtochom dejín, že keď sme si po vyše sto rokoch konečne začali urovnávať svoje vnútorné záležitosti, historické dlhy a dobiehať to, v čom sme vďaka 20. storočiu zostali pozadu, nám spôsobil zvonka sprievodné ekonomické ťažkosti najskôr covid, potom vojna," povedal Kövér.



Podľa jeho slov situáciu komplikujú aj kultúrne a hodnotové problémy, ktoré ohrozujú stratu identity Európy. "Snažíme sa chrániť našu suverenitu, naše hodnoty a náš spôsob života a podľa svojich najlepších schopností prispieť k tomu, aby Európa našla samu seba a svet sa otočil lepším smerom," zdôraznil predseda parlamentu.



K otázke nástupu Pétera Maygara, predsedu mimoparlamentnej strany TISZA a najostrejšieho kritika vlády premiéra Viktora Orbána, na politickú scénu, Kövér povedal, že nie je žiadny dôvod na paniku. "Nestalo sa nič iné, iba to, že Magyar vyliezol po zadných schodoch pódia postaveného z nenávisti Ferencom Gyurcsányom, zosadil tohto lídra ľavice a zhromaždil zhruba tridsať percent opozičných voličov, ktorých jedinou víziou je dosiahnuť, aby krajinu neriadil Orbán," povedal predseda parlamentu.



O Magyarovej strane TISZA Kövér povedal, že za ňou stoja médiá financované zo zahraničia, ktoré z Magyara vybudovali hviezdu na sociálnych sieťach.



Stratégiu Fideszu podľa neho netreba meniť, ale treba korigovať politickú komunikáciu, pretože ju Magyar pretvoril.



Kövér z krokov vládnej strany vyzdvihol skutočnosť, že zabránila pádu krajiny do "priepasti dlhového otroctva" a zachránila státisíce rodín z pasce dlhu v cudzej mene. Okrem toho vláda Fideszu podľa neho nielenže výrazne znížila existujúci verejný dlh v pomere k hrubému domácemu produktu, ale zmenila aj jeho štruktúru, pričom dôležitou zmenou je, že maďarské obyvateľstvo sa teraz už vo veľkej miere podieľa na financovaní štátu prostredníctvom dlhopisov, ktoré zaručujú finančnú stabilitu.



Uplynulých štrnásť rokov vlády Fideszu podľa predsedu parlamentu prinieslo nepochybne aj to, že Maďarsko je dnes vďaka Viktorovi Orbánovi činiteľom európskej a svetovej politiky v takej miere, ktorá nie je v pomere s veľkosťou či ekonomickým potenciálom krajiny.



"Faktom tiež je, že po februári 2022 v dôsledku vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny a katastrofálne chybnej sankčnej politiky EÚ v reakcii na ňu, hospodárska dynamika Maďarska oslabla, preto čelíme výzvam, na ktoré sme zatiaľ nenašli správnu odpoveď," dodal Kövér.